Бывшая любовница Домогарова рассказала о сексе с актером

Недавно Александр отметил 55-летие, которое провел в кругу коллег. Сейчас о его отношениях ничего не известно. Зато бывшая любовница Домогарова журналистам рассказала о сексе с актером. По ее словам, интим с Александром Домогаровым для нее не был ярким, поскольку он всегда был под воздействием алкоголя. По ее мнению, в сексе актер все же слабоват.

Бывшая возлюбленная говорит, что женщины своим вниманием испортили артиста, поскольку он запросто мог переписываться смс с пошлым подтекстом в ее присутствии еще с другими 8 женщинами. Также Айгуль сообщила, что в телефоне нашла переписку с бывшей женой Натальей Громушкиной, которая так и не смогла морально отпустить своего экс-супруга.

Напомним, Домогаров и Громушкина развелись в 2005 году, а после этого имели еще по одному браку. К сожалению, новые семьи тоже распались. На данный момент личную жизнь актер Домогаров не афиширует. У него есть двое сыновей: Александр Домогаров младший и Дмитрий Домогаров.

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