Мама плакала, когда одноклассники дочери устроили бойкот на ее День Рождения, потому что она была другой. Но тогда произошло это!

Эдна Мэй была одной из моих лучших друзей, когда я была в первом классе. Когда пришло время дня ее рождения, все девочки в классе были приглашены. Каждый день в школе был большой ажиотаж.

«Какой торт у тебя будет?» — мы спрашивали.

«Ты будешь устраивать игры с призами? А украшения?»

Эдна Мэй просто улыбалась и качала головой. «Подождем и посмотрим», — говорила она. Мы вместе отсчитывали дни до субботы, дня ее рождения.

Наконец наступил этот День. Я завернула свой подарок, надела лучшее платье и ждала, как казалось вечность, пока мама не сказала: «Пора!»

Я была так рада, что я была первой приехавшей, я помогала накрыть на стол, расставляла тарелки и стаканы для всех двенадцати гостей. Стол был покрыт специальной скатертью «С Днем Рождения» с соответствующими тарелками и чашками. Шары были повсюду. Растяжки пересекали потолок в коридоре, гостиной и особенно столовой, где на столе все уже было готово. Это было похоже на сказочную страну.

«О, Эдна Мэй! О, Эдна Мэй!» — все, что я смогла сказать.

Мама Эдны Мэй отправила нас на крыльцо ждать других девочек. Эдна Мэй жила на окраине города, и большинство других девочек никогда не были в ее доме.

«Какие могут быть проблемы с поиском нас?» — удивилась ее мать.

Мы сели на ступеньках и ждали и ждали и ждали. Эдна Мей начала плакать. Я чувствовал себя так ужасно, что я не знала, что сказать. Наконец вышла ее мать и объявила: «Начинаем вечеринку!» Она открыла нам дверь в дом, завязала глаза, обвязала лентой нам руки и, взяв другой конец ленты в свои руки, повела нас в дом.

«Тот, кто остановится ближе всего к носу осла (он был нарисован на стене), выигрывает первый супер-приз!» — сказала она. Я оказалась рядом с носом осла. Эдна Мэй возле правого переднего копыта. Мы смеялись и смеялись.

Вместе с Эдной Мэй мы играли во все игры и получали все призы. Мы даже получили, по второму куску торта.

В машине по дороге домой, я спросила свою мать: «Почему другие девочки не пришли? Эдна Мэй чувствовала себя так плохо».

Моя мать колебалась, но потом печально сказала: «Дорогая, другие не пришли, потому что Эдна Мэй — черная!»

«Она не черная!», — запротестовала я. «Она просто похожа на девочку, которая загорала в течении всего года.»

«Я знаю, дорогая. Но Эдна Мэй не похожа ни на одну из других девочек в вашем классе, и некоторые люди боятся тех, кто отличается от них. Люди предвзяты, дорогая. Это то, что взрослые называют: предубеждение».

«Но эти девочки обидели ее. Из-за них Эдна Мей плакала на свой День Рождения. Я никогда не буду предвзятой!», — сказала я.

Моя мать обняла меня и сказала: «Я рада, милая. И я рада, что у Эдны Мэй есть такой хороший друг, как ты!»