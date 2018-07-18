Творческая реабилитация. Под Воронежем открыли инклюзивную мастерскую

Это кружок для реабилитации людей с ограниченными возможностями.

Навыки, которые помогают в реабилитации. В Семилуках открыли инклюзивную творческую мастерскую — это своеобразный кружок для людей с ограниченными возможностями. Несколько десятков человек, от детей до пенсионеров, там будут обучать различным способам рукоделия. Например, кружевоплетению — технику фриволите уже с первого занятия начали осваивать люди с проблемами зрения, опорно-двигательного аппарата и другими сложными недугами. Обучать тут также намерены лоскутному шитью или пэчворку и даже правополушарному рисованию. — Конечно, для меня это тяжёлая вся работа. Вязанием я не занималась, потому что у меня зрение. Я считаю, что надо чем-то заниматься. Лучше будешь себя чувствовать, чем дома сидеть. Я одна живу, поэтому мне больше общения надо, я привыкла к этому. Мы люди с активной жизненной позицией, — отметила жительница Семилук Раиса Балдина. — Я вообще творческая личность, люблю всякие поделки, дома сама делала. Раньше занималась мыловарением, а сейчас решила обновить свою базу плетения кружева, интересно. Поначалу было вязать узлы что-то новое. Потому что вязанием никогда не занималась. И это было что-то прямо «а вдруг я не смогу, а вдруг не получится. Но, у хорошего мастера, хорошие ученики, — считает жительница Семилук Ксения Бородкина. Мастерскую открыли на деньги федерального гранта — создали проект, учитывая общественное мнение. Большинство из местного общества инвалидов, попросили обучить их именно таким навыкам. Говорят, после таких курсов желание трудоустроиться у людей с ограниченными возможностями возрастает. Показывает практика, что люди, которые прошли обучение, инвалиды, они больше хотят работать, особенно активные. Потому что они ответственно относятся к своей работе и более целеустремлённые в жизни. Они хотят чего-то добиваться, и бывает даже, что некоторые люди, несмотря на то, что они с инвалидностью, добиваются больше, чем здоровые их сверстники, — рассказал председатель Семилукского общества инвалидов Александр Гайдамачук.