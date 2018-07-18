Памятник 100-летию комсомолка: грабли, которые нас ничему не учат

Нужна ли городу такая композиция?

Вот что меня больше всего удручает в нашем народе — это совершенная неспособность пользоваться своим историческим опытом. Не делаем выводов, на ошибках не учимся.

Казалось бы, что может быть логичным — ребёнок наступает на грабли, они больно бьют его по лбу. Больше ребёнок на грабли не хочет наступать — опыт-то есть.

У русского народа такие грабли — порой миллионы, десятки миллионов загубленных жизней.

Вольно или невольно мы провели грандиознейший эксперимент планетарного масштаба — построение социализма. Эксперимент закончен. Но выводы не сделаны — закончили и закончили. Ни плюсами не воспользовались, ни минусы не учли. Общественного консенсуса нет. Ответов мало, вопросов много, но никто не хочет на них отвечать. Живём дальше.

Гражданская война — одни из самых страшных «граблей». Триумф победителей завершен, правду никто не прячет. Но она почти никому не интересна. Что там было, почему — да плевать.

Общего взгляда, единой выработанной позиции, на один из самых драматических периодов собственной истории по-прежнему нет.

Что можно назвать в качестве примера такой единой общественной позиции? Например, позиция американцев на собственную гражданскую войну: «и северяне, и южане видели развитие государства совершенно по-разному, но они сходятся в одном — все они желали блага своей стране. И умирали за это благо. Поэтому все они, и южане, и северяне — герои. И памятники мы будем ставить и тем, и тем, и память чтить — и тех, и тех». Вариант? Вариант.

У нас переосмысления Гражданской войны нет в принципе.

Что нужно сделать, чтобы подобное не повторилось — такой задачи не стоит и никогда не стояло. Хотя это — одна из основных причин изучения истории и вообще её существования, как науки.

У Ярославля были свои собственные грабли — Ярославское Восстание.

Казалось бы — событие грандиознейшее, если не самое важное в жизни города. В городе две недели шли полномасштабные боевые действия, в огне погибла половина Ярославля, утеряны красивейшие здания, сгорели библиотеки, архивы, музеи, разрушена вся инфраструктура, колоссальный денежный ущерб, убиты тысячи людей, без крова остались десятки тысяч ярославцев, город пролежал в руинах более десяти лет, на долгое время попал в опалу государственной власти как город-«изменник», низведён до положения райцентра в 1929 году… Неужели мало?

Как Ярославль воспользовался этими «граблями»? Есть ли выводы? Проанализированы причины, с целью не допустить повтора? Существует общественный консенсус, сформулирована общая точка зрения?

Конечно нет. Изучение Ярославского Восстания 1918 года — удел небольшой группы энтузиастов. Подавляющее большинство ярославцев ничего не знает об этом событии.

Мы забыли и забили, как забывали и забиваем на множество таких «граблей».

Хорошее подтверждение — на фото. Композиция, посвящённая 100-летию комсомола, который, к слову, был основан в год Ярославского Восстания. Опустим момент, почему в Ярославле до сих пор нет памятника об этом событии. Обращу внимание — не белым! Не красным! Памятник событию!

«Комсомольская» композиция — хорошее подтверждение моим словам, что ничего не переосмыслено.

Конный красноармеец спасает ребёнка. Этот штамп советской пропаганды прекрасно известен. Красная Армия — защитница мирных жителей, спасительница обездоленных детей. Так ли это было на самом деле? Конечно, нет. Сделаю акцент — белогвардейцев при этом, естественно, тоже никто не обеляет. Интересная тавтология получилась.

Возможна ли была установка такой откровенно пропагандистской композиции (и это в 2018 году!) в здоровом обществе, которое вырабатывает (хотя бы старается!) единую позицию и мнение на произошедшую трагедию? Которое переосмысливает свой исторический опыт, и в первую очередь — опыт гражданской войны, как самого драматического в собственной истории?

Конечно нет.

Вот и ходит наш «ребёнок» в вечных синяках — граблей-то кругом много.