Истории успеха: 4 девушки, которые переехали в США и преуспели

Анна Жевержеева, организатор бизнес-мероприятий из Нью-Йорка

Помню свои переломные 29 лет: я работаю в Москве телепродюсером на «Москва 24», за плечами диплом Журфака МГУ , работа в BMW Russia, сотрудничество с Минкультуры Москвы, организация различных фестивалей. Но я так мечтала попробовать себя в другой стране. Меня отговаривали все, но через год я выиграла грант и получила возможность бесплатно учиться на кинопродюсера. Осталось решиться бросить успешную карьеру, выйти из зоны комфорта, взяв полную ответственность за сына, и понять, как оплачивать жилье, еду и наш переезд с тогда трехлетним Архипом. Мне повезло — на пути встретилась удивительная юрист Анна, мы собрали «кейс» с моими проектами в Москве, открыли мне компанию в США. Америка поверили в меня, и я получила рабочую визу.

Первый год было очень сложно, я с трудом помню, как ориентировалась, все было чужим, я не знала ни город, ни людей, ни слэнг, ни традиции… В уникальном Нью-Йорке даже американцев и не встретишь, все жители из разных стран, город кипит, спешит, никого не замечает. Но постепенно я знакомилась с разными добрыми людьми, друзья часто прилетали, а лучшая подруга и вовсе переехала спустя пару лет, и стало совсем комфортно.

Развитие своей компании было постепенным, ведь я совсем не знала местный рынок, правил и тонкостей бизнеса в США, а они здесь кардинально отличаются от наших. Это был яркий старт — я работала в двух разных акселераторах, где собираются стартапы, как в моем любимом шоу «Силиконовая долина» (обязателен к просмотру для желающих жить в США!), со спикерами на форумах как организатор, и встала на ноги. Сейчас я организовываю конференции по популярной теме блокчейна и криптовалют. Самое важное в Нью-Йорке — это нетворкинг, общение на различных мероприятиях, знакомства. Всю жизнь моя работа связана с общением — пазл сложился.

Сейчас мне 33 года, а сыну 6 лет, он свободно болтает и читает на английском и русском языках, учит стихи, играет в шахматы, попал в школу для одаренных детей и мне радостно, что я не побоялась когда-то решиться. Мы все имеем право мечтать, путешествовать и не ограничивать себя одним городом или одной страной. Думаю, что как только мы перестаем мечтать, все заканчивается.

МОЙ НЬЮ-ЙОРК

Люблю летом рано утром в 7-8 зайти в Центральный парк в Boathouse, где собираются милые интеллигентные бабули и дедули и их потрясающие собаки на завтрак в прекрасном кафе. Публика спортивных костюмах, но при этом в бриллиантах. Общаются между собой и люди, и собаки. В этом есть что-то потрясающее и такое нью-йоркское.

Анна Аронова, американский юрист (Нью-Йорк — Орландо)

Мне было 17, я стояла в аэропорту «Кеннеди» в 9-миллионном Нью-Йорке, где у меня не было никого, а позади остался родной Ташкент, семья, друзья. Мой путь в США развивался по стандартной схеме иммигранта: работа по 12 часов в день 7 дней в неделю за $4.75 в час и бесконечная борьба за американские визовые документы. Но помню, как пришла получать свои первые американские документы — права. В очереди передо мной был иностранец в бедной оборванной одежде. Сотрудница после десятой тщетной попытки объяснить ему, что он не сдал экзамен, в ответ на которые он продолжал лепетать на непонятном ей языке, в отчаяние бросила документы на стол и позвала супервайзера. И тут произошло удивительное: супервайзер, выслушав от нее жалобы, что человек не уходит, задерживая очередь, и ничего не понимает, вместо того чтобы указать ему на дверь, задал простой вопрос: «А ты говоришь на его языке? Тогда как ты хочешь, чтобы он тебя понял? И почему раздражаешься на него?». Тут я поняла, что этот город по-настоящему равных возможностей, и что мой успех зависит только от меня самой.

Испытав все тяготы визового процесса и пройдя путь от туристической, студенческой, рабочих виз и грин карт до долгожданного гражданства, я решила, что непременно стану адвокатом, причем, именно по визовому и иммиграционному праву. Буду помогать целеустремленным людям реализовывать их американскую мечту! Я училась на юриста в США и параллельно непрерывно работала в юридических компаниях, получая опыт и зарабатывая на учебу. Тогда же у меня родился первый сын, но времени останавливаться не было, поэтому через 4 дня после его рождения я вернулась обратно на учебу и работу. И все сложилось. Сегодня я — востребованный адвокат, со своей успешной 10-летней практикой. Мои клиенты — удивительные талантливые люди, которые часто становятся моими друзьями. Это дает колоссальный драйв в работе.

МОЙ ОРЛАНДО (вынос в бокс)

Люблю зимой сбежать из холодного Нью-Йорка на пару дней вместе со своими детьми и всего через 3 часа полета очутиться в городе-сказке Орландо, в солнечной Флориде, где есть Диснейленд и удивительные парки развлечений «Юниверсал Студии». Здесь я могу на миг очутиться в детстве.

Алина Тригубенко, предприниматель из Лос-Анджелеса

Я обосновалась в США 7 лет назад, сначала в Нью-Йорке, потом в Лос Анджелесе и Сан-Франциско. Но Россия всегда останется моей любимой родиной.

Самое главное, что в тебе развивает работа с американцами, — это некое седьмое чувство. У нас очень разные культурные коды, и процесс обучения твоих нейронных сеток новым локальным данным занимает в среднем 3 года. У американцев бывает много оттенков одного и того же good или cool. Чтобы оперировать на местном бизнес-рынке, нужно отточить «чуйку» на смыслы и местные законы бизнеса. Например, о том, как правильно просить представить тебя кому-то в индустрии, как строить предложения, чтобы они были наиболее культурно нейтральны, и как быть максимально уважительным ко времени других людей.

Вообще ресурс времени — самое ценное, что может быть в США: в Сан-Франциско и Нью-Йорке это особенно остро чувствуется. Задушевные посиделки с подружками? Небывалая роскошь. В Сан-Франциско очень ценится всевозможная оптимизация. Лос-Анжделес в этом плане более открыт удовольствиям и комфорту.

В США для женщин, конечно, конкуренции больше по всем фронтам, статистика это подтверждает. Только 5% венчурных инвестиций находятся в руках женщин-фаундеров, и только 14% женщин работают на лидирующих позициях в техиндустрии США. Я сама неоднократно сталкивалась в сексизмом в Калифорнии, неслыханным для меня в России. Мой бизнес связан с развитием осознанности человека и корпораций, мы отбираем лицензированных коучей и интегративных психологов со всего мира, которые помогают уменьшить стресс и повысить продуктивность, лучше понять сигналы своего тела, справиться с психологическими травмами. Здесь, в США, больше таких исследований и очень много медиашума в этой индустрии. Мы в России выросли на холистическом подходе, здесь же это новшество. Американцы или русские — мы все люди, и делимся по стадиям внутреннего развития больше, чем по национальностям. Люди мироцентричного уровня («мы все едины») гораздо более чувствительны и, зачастую, более эрудированны, с ними в коммуникации легче. И если везде по миру находить таких людей, та самая духовная связь будет в любом месте.

МОЙ ЛОС-АНДЖЕЛЕС

Люблю по городу гулять, например, в Малибу — там можно ходить целый год, каждые выходные по разным тропам, и никогда не повториться. Люблю находить непопулярные, но очаровательные парки, например, Huntington Gardens, где за 4-5 часов можно получить ощущение, что ты прошелся по паркам всего мира.

Мария Юрина, фотограф из Сан Диего

7 лет назад я, счастливая выпускница МГУ, в обнимку с красным дипломом, я уехала учиться в Пекин. Все дороги были передо мной открыты, но и не догадывалась, что готовит мне будущее. Там я познакомилась с красавцем-американским, морским пехотинцем, и вот, спустя два месяца я рыдаю в аэропорту: он уезжает на работу в Бразилию, а я из Китая в Москву. Еще 5 месяцев, и я снова в аэропорту, но уже в Бразилии, вновь лечу домой, но в этот раз уже кольцом на пальце! Последний знаковый аэропорт случается аж через год, наполненный стрессом и миграционными бумажками. И вот я стою под аркой из цветов и не могу остановить смех: я в шоке от того, что натворила! Я переехала в другую страну, я выхожу замуж, я — влюбленный искатель приключений!

Шок выветрился не так уж скоро: через полгода с превеликим энтузиазмом я принялась искать работу в международных организациях и компаниях по специальности. Бесчисленные резюме улетали кадровикам в разные концы Калифорнии, но отвечать они не собирались. Так и хотелось написать вслед за резюме: «Аттеншн! МГУ, красный диплом, китайский, английский, русский, и даже немножко испанского, опыт работы!». Мой энтузиазм стал стремительно угасать, с шикарным образованием я начала подавать на позиции всяких ассистентов, а ответов не было все равно.

Именно в этот момент, заручившись поддержкой мужа и семьи, я решила, что с меня хватит! Я решила обратиться к моей большой страсти — фотографии: она приносила мне массу удовольствия и даже немного денег. Космос услышал мои мольбы и подтолкнул меня в правильную сторону. Я начала учиться маркетингу, чтобы продвинуть себя в профессии. Спустя 3,5 года я — счастливая американская бизнес-вумен: все так же обожаю свадьбы, счастливых влюбленных и красоту, невероятные места, в которых мне удается бывать и возможность брать отпуск, путешествовать и видеть близких, когда мне захочется! Конечно же, свой бизнес — это невероятно много работы, но разве это высокая плата за мечту? Мораль моей американской мечты очевидна: ни в коем случае не надо отчаиваться! Открытое сознание, позитивный настрой и поддержка близких неизменно творят чудеса!

МОЙ САН-ДИЕГО

Сан-Диего — это, конечно же, пляж! По-другому и быть не может! Для меня самый колоритный — Mission Beach, хоть он и один из самых туристических. Валяешься себе на полотенце, попиваешь какой-нибудь холодный матча-латте из пластикового стаканчика с дном, покрытым песком, смотришь на серферов и группки чирлидеров или футболистов (как в американских комедиях про школьников). Ну и иногда забегаешь в прохладный океан освежиться. Чем не рай?