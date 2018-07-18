Экс-солистка Destiny’s Child попала в психиатрическую клинику

Экс-солистка группы Destiny's Child Мишель Уильямс (Michelle Williams) сделала откровенное признание. У себя в профиле в соцсети она рассказала, что была вынуждена обратиться к помощи психиатров.

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СМИ: тревожная депрессия довела Гарика Сукачева до госпитализацииКак сообщает пресса, лидеру группы «Неприкасаемые» пришлось обратиться за медицинской помощьюАртистка отметила, что на протяжении многих лет убеждала людей в случае ментального расстройства не копить эти проблемы в себе, а обращаться к помощи профессионалов, которые могут оказать необходимую поддержку и заботу.

«Недавно я выслушала тот же совет, который давала другим тысячи раз и решила обратиться к помощи профессионалов», — призналась она.

Певица отметила, что с гордостью и счастьем констатирует, что сегодня остается той, кто будет продолжать служить примером. 37-летняя звезда пообещала, что продолжит борьбу за то, чтобы сделать жизнь лучше тем, кому это необходимо. «Если изменишь образ мыслей, изменишь жизнь», — резюмировала она.

Подписчики поблагодарили певицу за откровенность. Они пожелали ей поскорее выздоравливать.

Ранее Уильямс призналась, что на протяжении долгого времени находилась в депрессии, однако осознала то, как можно справиться с этим состоянием лишь после того, как ей исполнилось 30 лет, пишет сайт Dni.ru.