Объединить зрителей Казачьего хора и ярмарку хипстеров: Зачем калининградцам нужен День города

Но для начала давайте вспомним историю. Впервые Дни города, какими мы их знаем, стали проводить в начале 90-х после того, как оживился интерес к регионам. Начали появляться краеведческие кружки, местные музеи, гербы, местная история и, наконец, свой День города. Каждый регион пытался продемонстрировать другим свою уникальность и неповторимость, а ещё свою общность. Жители больших городов, конечно, не могут быть друг с другом знакомы и поэтому, даже постаравшись, сами собраться в большом количестве на праздник не могут. Эта миссия легла на плечи властей, которые и торжественную дату сами придумывали (где-то это примерное время основания города, но в большинстве случаев — любой летний день), и программу. Почти везде она включает обязательные составляющие:

— превращение будничного пространства в праздничное,

— ярмарка с хенд-мейдом от местных жителей,

— официальная программа с речами первых лиц,

— концерт с приглашёнными звёздами,

— и какие-то события или площадки, посвящённые «бренду» города: будь то древняя история или память о войне., Таким образом, предполагается, что День города — это время, когда горожане собираются вместе, чтобы почувствовать себя единым целым. Так ли это в Калининграде, мы спросили у пользователей социальных сетей:,

Алина Архипенкова: «Я — типичный городской сноб и не припомню, когда последний раз выбиралась на День города. Кажется, что там ничего интересного, кроме выступлений музыкантов, не происходило. Как праздник в целом, он нужен и важен, но мне всё равно, будет он или нет».

Ольга Евдокимова : «Это ещё один пример того, как государство не адаптируется к новым потребностям общества. „Городские выходные“ — вот тебе и День города. А День города в обычном его проявлении — это уже какой-то атавизм».

Иван Фисюк: «Для каждого ДГ свой. Кому удаётся участвовать в нём — показать себя, будь то фуд-вендер или уличный артист. Для жителей — посмотреть на всё это и, в конце концов, погулять по пешеходному проспекту Мира. Лично мне нравится идея с пешеходкой, и я с удовольствием по ней гуляю».

Владимир Заманский : «Наверное, это тот случай, когда много людей выходит на улицу одновременно. И всё. Можно посмотреть, какие люди существуют в городе».

Катя Исаева: «Перекрывают проспект Мира, и это, обычно, самое лучшее впечатление от города за весь год. На самом деле, я чувствую некое единство — когда жители города вместе спокойно прогуливаются по проспекту Мира, вне зависимости от того, дождь или яркое солнце. Единственное, что мне не нравится, — это абсолютно одинаковые мероприятия из года в год, можно ведь иногда менять программу. А ещё не хватает эстетики. Слишком много яркого, пышного, громкого, скучного. В Москве, например, умеют делать красиво, не знаю, что конкретно, но смотришь на фотографию, и хочется там оказаться».

Станислав Свиридов : «Рецепт вечный — главное включить атмосферу праздника. И это не так уж сложно, она была даже у пивных горе-фестивалей в 90-е. Сложно начинается дальше: как этот праздник настроить, как и какое культурное звучание придать. Меня это событие не привлекает, но критиком быть тоже не могу. Ни одно событие никогда не получится для всех без исключения. Может, это просто праздник не для меня. Если ответить, для кого — это и будет ответ на вопрос: „Зачем?“ Праздника для всех-всех-всех вообще не бывает».

Анна Алимпиева : «На День города надо не пиво пить и „бубликов“ слушать, а город благоустраивать и обживать. Нужен или не нужен — зависит от формата. В „бубликопивном“ — не нужен, это циничная трата денег в городе, где нет онкоцентра и массово уничтожаются зелёные насаждения. А если формат предусматривает воспитание ответственных горожан, объединение, общение людей — то годится».

Об обязательной формуле Дня города

Началось всё с желания Александра Ярошука , когда он был мэром Калининграда, поменять формат: до этого были только шествие и гала-концерт. А мы уже тогда начали делать джазовый фестиваль, и было решено, что можно придумать нечто приятное. Так родилась идея пешеходной зоны. К формуле пяти обязательных элементов я пришёл через жизнь, и её первый элемент — превращение самой красивой улицы города в праздничную — удался! В то же время я всегда был против гала-концерта. Но это лично я, Андрей Левченко , был «против». А когда я стал организатором, я понял, что концерт должен быть. Сколько калининградцев посещают концерты регулярно? Не больше 10%. Остальные приходят на гала-концерт и получают удовольствие. И публика эта меняется. Я помню, как было много пьяных, агрессивных людей. А сейчас горожане приходят семьями, радуются, они — простые, трезвые, правда, в соцсетях не пишут, что им понравилось… Отнять у них праздник? Или ещё говорят: «Давайте менять площадки». А на какие? Куда? У нас очень мало мест для праздников. Мы стараемся использовать любое свободное пространство. Вот в этом году задействуем новое место перед «Спаром» на Колоскова, будем показывать фильмы фестиваля «Короче».

Про бюджет Дня города

Чтобы придумать новое, надо увеличивать бюджет, а у нас он только ниже становится (в этом году 6,9 млн рублей; в прошлом было 11 млн рублей). Единственное событие, на которое тратится всё меньше, а хочется всё больше. Ну, давайте — «А можно за миллион придумать, чтоб вообще всё круто было?» Нельзя! Те же «Городские выходные» потратили лишь на пикник столько же, сколько мы на весь День города. А вы посмотрите наше техническое задание и сколько площадок и мероприятий нам надо обеспечить за эти 6 млн Так-то да, мы все пришли на пикник и говорим: «Ой, как красиво». Я ж не против делать так же, но бюджеты совсем другие.

О том, как объединить калининградцев

Проблема уже не Дня города, а в том, что в обществе нет единения. Нетрудно представить себе, что «эстетствующие хипстеры», которые приходят на «Городские выходные», не понимают 20-30 тысяч человек, приходящих на гала-концерт. Как этих людей объединить? Да и нужно ли? Я не могу заставить людей быть позитивными и радоваться друг другу. Я как-то зашел к своему брату, который живёт на Мариупольской, а у него в подъезде портрет Ленина и искусственные цветы. Не хватало только гроба. Люди живут в таком мракобесии и безвкусице до сих пор! Какой у них позитив? Как ты думаешь, они выйдут и скажут: «Вау, мы всех любим, давайте объединимся»?

Мы всем предлагаем принимать участие в Дне города, но поверь мне, талантливых мало, а те, что есть, хотят много денег. Такие у нас горожане. Мы даём им возможность пойти на любую ярмарку: хочешь в одну сторону, хочешь — на другую. В субботу в этом году на главной сцене у нас концерт классической музыки, так что мы — очень интеллигентные организаторы. Мы познакомились тут с коллегами, которые делают джазовый фестиваль в Вологде. Они решили сделать бесплатный концерт в парке. Играла швейцарская группа, и им сорвали концерт с криками: «А что вы пиликаете говно какое-то?» Они поняли, что с публикой заигрывать нельзя. Так что у нас на самом деле европейский город. И Казачий хор на площади — это тоже наш город., О нововведениях Дня города в этом году читайте вот здесь.