Форвард «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес, известный также как Чичарито, полным ходом отвисает на пляжах Майями после изнурительного клубного сезона и выступления в составе сборной Мексики на Чемпионате Мира в России. Несмотря на то, что только недавно он расстался с актрисой Андреа Дуро, 30-летний нападающий «молотобойцев» уже обзавелся новой подругой — известной моделью Сарой Кохан, с которой он и проводит отдых в США.
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