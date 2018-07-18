Шепелев разоблачил любовницу Муслима Магомаева

Поклонница легендарного певца Муслима Магомаева Елена Каткова уверена — кумир миллионов отец ее сына Андрея . Родственники знаменитости считают ее наглой самозванкой.

Елена и Андрей уже пытались доказать родство с кланом Магомаева. Весной 2018 года Катковы приходили на программу «Пусть говорят» Первого канала. В рамках эфира была проведена генетическая экспертиза, которая дала неоднозначные результаты.

В тестировании учувствовали трое: Андрей Катков, брат Муслима Магометовича Юрий Магомаев и его сын. «С вероятностью 88% Андрей не родственник Юрия Леонтьевича», — заявила специалист ДНК-центра Снежана Королева. Эксперт отметила, что требуется еще одно исследование, так как Юрий Леонтьевич и Муслим Магомедович единоутробные братья.

Поклонница певца не поверила специалистам, она считает результаты некорректными. Она продолжает верить, что отец ее ребенка Магомаев. Для того чтобы доказать свою правоту женщина согласилась пройти детектор лжи в студии программы «На самом деле» Первого канала.

"В 71 -м году наша встреча была. Это на «Динамо». 8 и 9 мая проходили концерты, а мы там тренировались. Приехал Муслим: «Девочки, у вас такая красивая форма. Если вы хотите на концерт можете сказать, что вы с общества „Динамо“. И я вас проведу», — сообщила присутствующим женщина. Елена отметила, что была личным фотографом Магомаева, поэтому часто была в гостях у звезды. До начала 90-х у них были только платонические отношения. Женщина рассказала, что провела лишь одну ночь с певцом. Проверка на полиграфе частично подтвердила слова поклонницы.

Племянник звезды Юрий Магомаев собирается разоблачить Катковых. Он также появился на съемках. «У меня есть неопровержимые доказательства того, что Андрей Катков не сын», — заявил родственник артиста. Он добавил, что не пожалел денег на детектива и нашел настоящего отца Андрея.

К обсуждению присоединилась Наталья Каткова. «Я вдова Виктора Каткова, который записан в метриках Андрея в графе отец», — представилась пожилая женщина. По словам Натальи, Елена некоторое время ходила в любовницах у ее мужа Виктора. Поклоннице Магомаева удалось увести мужчину из семьи, однако новый брак не продлился долго — через несколько лет Катков вернулся к первой жене.

Сын Виктора Каткова Кирилл согласился на прохождение генетического исследования. «По результату ДНК-экспертизы Между Кириллом Катковым и Андреем Катковым. Вероятность того, что вы являетесь братьями 99.9%», — озвучил ведущий Дмитрий Шепелев . «Это ДНК подменили», — закричала Елена Каткова в ответ.

Заключительная проверка на детекторе лжи показала, что Елена никогда не была личным фотографом Муслима. Также Каткова никогда не состояла в романтических отношениях со звездой.

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