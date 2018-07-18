Парень в поезде: «Какого черта у тебя так много татуировок.»
Я, не обращая на него внимания, делаю музыку громче.
Парень: «Я сказал, какого черта, у тебя так много татуировок!»
Я снимаю наушники и прошу оставить меня в покое.
Парень: «Почему, б****, у тебя так много татуировок?»
Я:…
Парень: «Ты, что б****, глухая, как кусок дерьма?»
Леди у двери: «Эй. Оставь ее в покое.»
Парень: «Это что твоя подружка? Б****, эти давалки все татуированные, чтобы их сразу замечали мужчины. Мерзость какая!».
Леди, подходит к нам и осторожно отодвигает куртку так, что только я вижу значок на поясе: «Ты в порядке?»
Я: «Все хорошо. Просто хочу, чтобы он ушел.»
Женщина-полицейский: «Я могу это устроить.»
Парень: «Какого черта! Кто, бл***, ты такая? Я убью тебя!»
Леди коп: «Вот что тебя ждет!»
Хватает парня и тащит его к двери: «Домогаться женщину в поезде, тебе было мало, так ты еще вздумал угрожать полицейскому. Ты вытянул свой „счастливый“ билетик сегодня!»
Весь поезд аплодирует стоя.