Этот парень продолжал доставать ее, потому что она была вся в татуировках. Но то, что произошло затем — золото!

Парень в поезде: «Какого черта у тебя так много татуировок.»

Я, не обращая на него внимания, делаю музыку громче.

Парень: «Я сказал, какого черта, у тебя так много татуировок!»

Я снимаю наушники и прошу оставить меня в покое.

Парень: «Почему, б****, у тебя так много татуировок?»

Я:…

Парень: «Ты, что б****, глухая, как кусок дерьма?»

Леди у двери: «Эй. Оставь ее в покое.»

Парень: «Это что твоя подружка? Б****, эти давалки все татуированные, чтобы их сразу замечали мужчины. Мерзость какая!».

Леди, подходит к нам и осторожно отодвигает куртку так, что только я вижу значок на поясе: «Ты в порядке?»

Я: «Все хорошо. Просто хочу, чтобы он ушел.»

Женщина-полицейский: «Я могу это устроить.»

Парень: «Какого черта! Кто, бл***, ты такая? Я убью тебя!»

Леди коп: «Вот что тебя ждет!»

Хватает парня и тащит его к двери: «Домогаться женщину в поезде, тебе было мало, так ты еще вздумал угрожать полицейскому. Ты вытянул свой „счастливый“ билетик сегодня!»

Весь поезд аплодирует стоя.