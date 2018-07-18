Дикий экшн: 10 лучших боевиков 2018 года

Продолжаем подводить промежуточные киноитоги и публикуем топ-10 лучших боевиков, вышедших с начала этого года.

Охота на воров

Охота на воров

Большой Ник — руководитель элитного полицейского подразделения Лос-Анджелеса. Он, как и все остальные члены его команды, готов на все ради того, чтобы расправиться с бандитами и доказать, что парни из его отряда — лучшие в своем деле. Поэтому, когда он узнаёт о плане знаменитого преступника ограбить Федеральный резервный банк Соединённых Штатов, то считает своим долгом во что бы то ни стало предотвратить ограбление. Жажда смерти

Жажда смерти

Доктор Пол Керси работает хирургом и ежедневно спасает жизни людей, пострадавших от насилия. Но, когда члены его собственной семьи становятся жертвами уличной банды, а полиция не особо торопится наказать виновных, он решает вершить правосудие самостоятельно. Расправу над преступниками он снимает на видео, которое, разлетевшись по интернету, мгновенно возводит его в ранг народного героя. Убийца 2. Против всех

Убийца 2. Против всех

Когда наркокартели начинают переправлять через мексиканскую границу террористов, агент ЦРУ Мэтт Грэйвер привлекает своего старого знакомого — оперативника Алехандро Гиллика, чья семья была убита наркоторговцами. Похитив дочку одного из лидеров картелей, они развязывают между бандами полномасштабную войну. Пассажир

Пассажир

Еще вчера день страхового агента Майкла начинался с поездки на работу одним и тем же маршрутом, в компании уже давно знакомых лиц. Но сегодня таинственная незнакомка предлагает ему поучаствовать в эксперименте — за сто тысяч долларов герою нужно найти определённого пассажира в его поезде. Однако Майкл даже не подозревает, в какой смертельный заговор его втянули. 8 подруг Оушена

8 подруг Оушена

У жулика Дэнни Оушена есть очаровательная сестра, которая с ним не общается, но обладает похожим авантюрным складом характера. Чтобы свести счеты с одной дамочкой, которая серьезно перебежала ей дорогу, Дебби собирает команду из воинственных леди. Вместе они спланируют ограбление во время ежегодной костюмной выставки Met Gala. Tomb Raider: Лара Крофт

Tomb Raider: Лара Крофт

Ларе 21 год, она учится в колледже и подрабатывает велокурьером в Лондоне вместо того, чтобы возглавить семейную бизнес-империю после исчезновения отца. Однажды она оставляет привычную жизнь и едет на поиски родителя в Японию, где его видели в последний раз. Кавалерия

Кавалерия

Военный боевик рассказывает о событиях, разворачивающихся после трагедии 11 сентября 2001 года. Армия США отправляет в Афганистан отряд, целью которого является противостояние силам талибов . Опасный бизнес

Опасный бизнес

Сотрудник фармацевтической компании по имени Гарольд едет в командировку в Мексику, где у его сногсшибательной руководительницы есть свои «медицинские» интересы. В какой-то момент ему приходит в голову идея инсценировать собственное похищение и потребовать у родной компании выкуп. Однако Гарольд не представляет, насколько переоценивает гуманность своего начальства. Точка невозврата

Точка невозврата

Спустя 10 лет после гибели жены американский дипломат Мэйсон Скайлз возвращается в Бейрут, чтобы помочь вызволить из плена бывшего коллегу. Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти

Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опасную миссию — ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный Последний город и найти лекарство от страшной болезни, поразившей человечество.