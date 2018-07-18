Tiffany открыла новую мастерскую для экспериментальных образцов 

Американская Tiffany & Co открыла новую мастерскую на Манхэттене, в которой сотрудники компании создают экспериментальные образцы ювелирных изделий. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, некоторые указания дает напрямую гендиректор Алессандро Больоло, под чьим руководством компания с 181-летней историей пытается привлечь молодых клиентов. Он делает упор на маркетинг и обновление ювелирных линий. Результаты пока положительные, отмечает Bloomberg. В последнем квартале рост выручки Tiffany был самым высоким с 2012 г.
Во время недавнего конференц-колла с инвесторами руководители компании повторили слово «новизна» несколько раз, отмечает Bloomberg. «Новизна — это не только совершенно новые проекты. Это также обновление форм, цветов, камней для существующих коллекций», — объяснял Больоло.
Четверть продаж Tiffany приходится на обручальные кольца и три года подряд они падали, писала The Wall Street Journal. Однако в этом году компании удалось увеличить их продажу, несмотря на то, что в США число вступающих в брак достигло исторического минимума. Tiffany пересмотрела рекламу своих изделий, снимая теперь все больше однополых пар, отмечает газета. «Вы должны рисковать и развивать бренд», — приводит WSJ слова Боглиоло.