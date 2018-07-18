Tiffany открыла новую мастерскую для экспериментальных образцов

Американская Tiffany & Co открыла новую мастерскую на Манхэттене, в которой сотрудники компании создают экспериментальные образцы ювелирных изделий. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, некоторые указания дает напрямую гендиректор Алессандро Больоло , под чьим руководством компания с 181-летней историей пытается привлечь молодых клиентов. Он делает упор на маркетинг и обновление ювелирных линий. Результаты пока положительные, отмечает Bloomberg . В последнем квартале рост выручки Tiffany был самым высоким с 2012 г.

Во время недавнего конференц-колла с инвесторами руководители компании повторили слово «новизна» несколько раз, отмечает Bloomberg. «Новизна — это не только совершенно новые проекты. Это также обновление форм, цветов, камней для существующих коллекций», — объяснял Больоло.