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Продавец цветов Ольга Лагуткина победила в городском конкурсе «Московские мастера»
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Продавец цветов Ольга Лагуткина победила в городском конкурсе «Московские мастера» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Москвичка представляла Восточный округ столицы.
Улыбчивого продавца цветочной базы на улице Рудневка знает, кажется, каждый местный житель — в профессии Ольга почти 20 лет. Хотя когда-то ей пророчили другую судьбу.
— Моя мама работала в Министерстве иностранных дел, — рассказала Ольга. — И после школы я поступила в колледж МИДа. Но поняла, что это не мое, и ушла. Работала в нефтехимической области, а уже после связала жизнь с флористикой.
Для городского этапа конкурса девушка смастерила корабль из искусственных цветов в бело-синих тонах. Композицию «Корабль мечты» она посвятила будущей дочке, которая родится в семье со дня на день.
Ольга рассказывает, что молодые люди чаще всего покупают у нее розы, а люди постарше предпочитают приобретать хризантемы. Сама же Ольга очень любит тюльпаны, пионы, кустовую гвоздику лимонного цвета.
— Самые ценные букеты мне дарит сын, который учится в кадетском корпусе, — делится она. — Чаще он выбирает сирень, полевые цветы. Очень мило!
Люди, рассказывает Ольга, не всегда подходят к покупке цветов творчески.
— Однажды на свадьбе друзей я подарила молодоженам небольшой, но дорогой букет, — вспоминает она. — И поймала несколько недоумевающих взглядов гостей. Они не поняли, почему букет маленький. Все потому, что люди воспринимают только большие, пафосные букеты. А ведь это не всегда признак хорошего вкуса и щедрости.
КСТАТИ
На окружном этапе Ольга взяла зонт в виде трости, из упаковочного материала сделала прозрачный чехол, который украсила искусственными цветами из Голландии — пионами, крокусами и зеленью.
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