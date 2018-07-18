Продавец цветов Ольга Лагуткина победила в городском конкурсе «Московские мастера»

Москвичка представляла Восточный округ столицы.

Улыбчивого продавца цветочной базы на улице Рудневка знает, кажется, каждый местный житель — в профессии Ольга почти 20 лет. Хотя когда-то ей пророчили другую судьбу.

— Моя мама работала в Министерстве иностранных дел , — рассказала Ольга. — И после школы я поступила в колледж МИДа. Но поняла, что это не мое, и ушла. Работала в нефтехимической области, а уже после связала жизнь с флористикой.

Для городского этапа конкурса девушка смастерила корабль из искусственных цветов в бело-синих тонах. Композицию «Корабль мечты» она посвятила будущей дочке, которая родится в семье со дня на день.

Ольга рассказывает, что молодые люди чаще всего покупают у нее розы, а люди постарше предпочитают приобретать хризантемы. Сама же Ольга очень любит тюльпаны, пионы, кустовую гвоздику лимонного цвета.

— Самые ценные букеты мне дарит сын, который учится в кадетском корпусе, — делится она. — Чаще он выбирает сирень, полевые цветы. Очень мило!

Люди, рассказывает Ольга, не всегда подходят к покупке цветов творчески.

— Однажды на свадьбе друзей я подарила молодоженам небольшой, но дорогой букет, — вспоминает она. — И поймала несколько недоумевающих взглядов гостей. Они не поняли, почему букет маленький. Все потому, что люди воспринимают только большие, пафосные букеты. А ведь это не всегда признак хорошего вкуса и щедрости.

КСТАТИ

На окружном этапе Ольга взяла зонт в виде трости, из упаковочного материала сделала прозрачный чехол, который украсила искусственными цветами из Голландии — пионами, крокусами и зеленью.