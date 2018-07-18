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У побережья Кипра затонуло судно с мигрантами
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У побережья Кипра затонуло судно с мигрантами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Русская Планета
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Лодка с около 150 мигрантами на борту потерпела крушение в Средиземном море у берегов Северного Кипра, 19 человек погибли, еще 25 считаются пропавшими, сообщает турецкое агентство Anadolu.
По данным агентства, на данный момент специальным службам удалось спасти 103 человека. Спасенные мигранты были доставлены в Турцию.
Как отмечает турецкая газета Daily Sabah, ссылаясь на турецкие медиа, в поисково-спасательной операции принимают участие береговая охрана Турции и Северного Кипра, а также частные суда.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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