У побережья Кипра затонуло судно с мигрантами

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости . Лодка с около 150 мигрантами на борту потерпела крушение в Средиземном море у берегов Северного Кипра, 19 человек погибли, еще 25 считаются пропавшими, сообщает турецкое агентство Anadolu.

По данным агентства, на данный момент специальным службам удалось спасти 103 человека. Спасенные мигранты были доставлены в Турцию.

Как отмечает турецкая газета Daily Sabah, ссылаясь на турецкие медиа, в поисково-спасательной операции принимают участие береговая охрана Турции и Северного Кипра, а также частные суда.