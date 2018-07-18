Ещё
Убийца модели из Магнитогорска раскрыл подробности преступления
Далее:
Читайте также:
Ещё

Убийца модели из Магнитогорска раскрыл подробности преступления 

Teleprogramma.pro 42 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
На днях в Магнитогорске было обнаружено тело 29-летней Ксении Мегер. Она была моделью, а также финалисткой международного конкурса красоты замужних женщин Missis World Russia. Девушка собиралась продавать машину. и накануне трагедии договорилась с потенциальным покупателем встретиться в определенном месте и показать автомобиль. 16 июля Ксения уехала на встречу и так и не вернулась домой.
Тело девушки было найдено недалеко от того места, где она договорилась показать машину. Правоохранительные органы сразу установили, что Ксению убил 24-летний магнитогорец. Он забил ее молотком, а затем вывез тело в лес. Преступника удалось быстро задержать. Молодой человек не сразу признал свою вину. По его словам, мотивом для убийства послужил автомобиль, который модель выставила на продажу. Злоумышленник рассказал, что тщательно спланировал все свои действия.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1049778576391885810_498022515"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Молодой человек пригласил Ксению в автосалон, где якобы должен был осмотреть ее машину, но платить за нее он не захотел, и потому решил расправиться с хозяйкой транспортного средства. Магнитогорец попросил пригнать машину в его гараж. Там он и использовал молоток, как орудие убийства. Позже злоумышленник спрятал ее тело за пределами города. Сначала преступник не признавал свою вину, но полиция выявила противоречия в его алиби, а также нашла доказательства того, что он совершил преступление. В итоге молодой человек признал свою вину, сообщает газета «Вечерний курьер».
Teleprogramma.pro: последние новости
Экс-солистка Destiny’s Child попала в психиатрическую клинику Участник Дома-2 довел беременную Рапунцель до нервного срыва Фиктивные браки и разводы звезд: ради чего Лолита, Высоцкая и другие играли в семью
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продукты-подделки, которые мы покупаем каждый день41
Модель покормила ребенка грудью прямо на подиуме21
Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах
Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера6
Брэд Питт назвал Джоли «невменяемой»
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
06:22
Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах
Звёзды
04:29
Людей с этими особенностями очень мало
Здоровье
06:50
Как понять, что вы начали стареть
Здоровье
11:27
Куда завела певцов первая «Фабрика звезд»
Звёзды
00:54
Звезды за 40 выбирают молодых мужчин
Звёзды
10:10
Как перезагрузить мозг двумя пальцами
Здоровье
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение