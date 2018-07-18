Убийца модели из Магнитогорска раскрыл подробности преступления

На днях в Магнитогорске было обнаружено тело 29-летней Ксении Мегер. Она была моделью, а также финалисткой международного конкурса красоты замужних женщин Missis World Russia. Девушка собиралась продавать машину. и накануне трагедии договорилась с потенциальным покупателем встретиться в определенном месте и показать автомобиль. 16 июля Ксения уехала на встречу и так и не вернулась домой.

Тело девушки было найдено недалеко от того места, где она договорилась показать машину. Правоохранительные органы сразу установили, что Ксению убил 24-летний магнитогорец. Он забил ее молотком, а затем вывез тело в лес. Преступника удалось быстро задержать. Молодой человек не сразу признал свою вину. По его словам, мотивом для убийства послужил автомобиль, который модель выставила на продажу. Злоумышленник рассказал, что тщательно спланировал все свои действия.

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Молодой человек пригласил Ксению в автосалон, где якобы должен был осмотреть ее машину, но платить за нее он не захотел, и потому решил расправиться с хозяйкой транспортного средства. Магнитогорец попросил пригнать машину в его гараж. Там он и использовал молоток, как орудие убийства. Позже злоумышленник спрятал ее тело за пределами города. Сначала преступник не признавал свою вину, но полиция выявила противоречия в его алиби, а также нашла доказательства того, что он совершил преступление. В итоге молодой человек признал свою вину, сообщает газета «Вечерний курьер».