4 простых правила для выбора домашнего интернета

Домашний интернет — вещь первой необходимости, как вода или свет. Главное, чтобы работал без сбоев, летал быстро и стоил недорого. Грамотный выбор провайдера позволит избежать головной боли и нервов из-за падения сети или низкой скорости. Как люди выбирают домашний интернет? По принципу «ну вот такая-то компания есть, я о ней слышал, сын маминой подруги к нему подключился — тоже так сделаю». Но «сын маминой подруги», скорее всего, действовал по тому же принципу. Поэтому вот тебе три пункта, исходя из которых ты сможешь выбрать себе самый лучший интернет!

1. Сколько нужно?

Оптимальная скорость интернета — 100 Мбит/сек. Ее хватает практически для всего: интернет, игры, музыка, сериалы… Можешь хоть раздавать такой интернет — скорости хватит для всех устройств. Если ты общаешься в соцсетях, иногда смотришь сериалы, пишешь письма по работе и не качаешь терабайты данных, тебе будет достаточно и 25-50 Мбит/сек. Зачем переплачивать, если тебе нужен, так сказать, минимум от интернета? Онлайн-просмотр фильмов в хорошем качестве, скачивание больших файлов, онлайн-игры — тут уже потребуется скорость побольше. 100 Мбит/с хватит и тебе поиграть, и семье не скучать. Но все равно маловато, поэтому лучше 300 Мбит/сек — сможешь собрать компанию друзей у себя дома и всей толпой рубиться в «Доту» или в «Майнкрафт», при этом еще и стрим вести. Кстати об играх. Есть специальные тарифы домашнего интернета для геймеров, где, помимо хорошей скорости, можно получить дополнительно уникальное оружие для игры или ежемесячное пополнение внутриигровой валюты. Приятный бонус и довольно выгодное вложение, если ты заядлый игрок, к примеру, в Warface. Выбрать тариф домашнего интернета →

2. Кто в моем доме?

Не существует идеального провайдера — есть тот, кто идеально подходит тебе. Первый момент, с которого стоит начать поиск идеального для себя провайдера, — это узнать, какие провайдеры уже проведены в твой дом. Это можно вычислить по названиям сети Wi-Fi. Если все себя переименовали как могли, то можно спросить у соседей. Но если ты хикка, то просто позвони тем операторам, чьи условия в соотношении цена/скорость оптимальны для тебя, и узнай, кто предоставляет свои услуги в твоем доме.

3. Как сэкономить?

Провайдеров становится все больше, условия выгодны у всех, поэтому конкуренция рождает скидки, акции и бонусы. Да и каждый на сегодняшний день старается как можно больше абузить акции и скидки для достижения максимальной экономии. Поэтому полезным будет отслеживать скидки, акции, промокоды. Поэтому обязательно посмотри, какие провайдеры предлагают скидки, и используй это для своей выгоды. Кто-то дарит первый месяц в подарок, где-то бонусом идут дополнительные услуги, а иногда выгодно оплачивать вперед и экономить при этом значительную сумму (порой до 50%). Оформить «Выгоду года» на Wifire →

4. Дьявол в деталях

Ну что тут сказать: качество проверить довольно проблематично — никто не будет тебе проводить выделенную линию для «дегустации» интернета. Поэтому поищи форум заинтересовавшей тебя компании, поспрашивай в интернете, соседей, друзей. Еще лучше будет, если ты найдешь человека, пользующегося услугами интересующего тебя провайдера, и сможешь протестировать связь. И не забудь про не менее важный критерий — техподдержку. Проблема большинства компаний в том, что на телефон сажают, как правило, неопытных девушек, которые сначала узнают всю информацию о тебе, об устройстве, о тарифе, а потом предложат перезапустить роутер. Или компьютер. Хотя проблема далеко не в этом, и ты это прекрасно понимаешь. После того как они не смогут помочь, тебя могут перевести на другого человека, связи с которым ты ждешь 10-15 минут. Чтобы не попасть на такое, поспрашивай и об этом. А лучше найди, опять же, пользователя услугами определенного провайдера и протестируй вместе с ним техподдержку.

Мы же предлагаем ознакомиться с Wifire. Выбор пал на него неспроста. Компания Netbynet предоставляет услуги связи уже более 10 лет, в 2014 году она представила новый бренд Wifire, под которым продает основные услуги: домашний интернет, цифровое телевидение Wifire TV и мобильный интернет на сети МегаФон. На сегодняшний день Wifire является федеральным провайдером — провайдером, который предоставляет интернет на скорости до 300 Мбит/сек и обслуживает клиентов в семи федеральных округах России.

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