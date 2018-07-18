Дочь Александра Серова роскошно отдыхает в Испании

25-летняя Мишель делится с подписчиками фото и видео в Instagram.

Дочь известного певца Александра Серова радует поклонников яркими снимками из солнечной Испании. Мишель отдыхает там с друзьями.

Прекрасное время в Испании ☀️☀️☀️#laplaya#españa

Публикация от М И Ш Е Л Ь С Е Р О В А 🎤 (@mishel_serova)

14 Июл 2018 в 11:41 PDT «Статуэточка фарфоровая!😍Очень, очень красивая💃🏻🎼👏🏼💐💝😘», «Очень красивые фото!❤», «Мишель, Вы как всегда отлично выглядите», «Прекрасная дочь, прекрасного отца…», «Мишелька!💕💕💕💕💕💕💕Наиприятнейшего отдыха!🎀🎀🎀», «Мишель, я искренне рада за Вас. От всей души желаю, что бы так же прошло все лето и Вы были счастливы», — прокомментировали фотографии поклонники Мишель.

Напомним, что в июне в Сети активно обсуждали выступление дочери Александра Серова. Мишель спела в одном из московских ресторанов. Бывшая жена Александра Серова рассказала публике о том, как прошло первое выступление. Как выяснилось, частично выступление оказалось сорвано.

«Ну что, первый блин комом… Изначально выступление Мишель было запланировано внутри ресторана! Но в связи с жаркой погодой в Москве, ресторан решил провести концерт на веранде, что, конечно, логично. Все бы ничего, только вот петь там громко нельзя, так как жители близстоящих домов сильно возмущаются и чуть что, вызывают полицию!» — рассказала экс-супруга Серова Елена Стебенева в личном блоге.

Мишель пела минут двадцать, спела очень хорошо! Но с первой песни ко мне и к нашему звукорежиссеру подходили сотрудники ресторана и просили убавить громкость в колонках и петь потише. Сделали перерыв, обсудить сложившуюся ситуацию. Так как следующая часть выступления должна была быть еще мощнее, то нам было предложено отключить колонки и оставить один монитор. Ну что тут сказать… Мы отменили дальнейшее выступление Мишель, так как это было бы не комфортно ни нам, ни ресторану…

— поделилась мама Мишель.

Публикация от Elena (@elenaavores)

31 Дек 2017 в 2:08 PST «На моей памяти впервые, чтобы выдвигались такие ограничения по громкости! Хотя, поверьте мне на слово, все было очень умеренно! Но мы должны уважать и принимающую сторону, проблемы никому не нужны. Мы приносим извинения всем, кто пришел поддержать Мишель! Спасибо! Нам не удалось провести полноценный концерт. Но мы не отчаиваемся и будем работать дальше», — завершила свою публикацию мама юной артистки, показав несколько видеофрагментов выступления дочери.

Публикация от Elena (@elenaavores)

22 Июн 2018 в 12:37 PDT Отметим, в 2014 году Мишель Серова окончила МГИМО . Родители безумно гордятся успехами дочери.

Напомним, знаменитый в 90-х певец был ранее женат на мастере спорта по акробатической гимнастике Елене Стебеневой. Союз давно распался, но эти отношения подарили артисту дочь Мишель.

Сегодня ДЕНЬ ОТЦА! Это большое счастье быть отцом, и в первую очередь другом для своей дочери! ❤️Кошечка, люблю тебя! @mishel_serova #александрсеров #семья #деньотца

Публикация от Александр Серов (@alexander_serov_official)

17 Июн 2018 в 6:49 PDT Фото: Instagram @mishelserova, @elenaavores, @alexanderserovofficial_