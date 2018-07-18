Гузеева пристыдила Володину за обиду на Кудрявцеву

Пребывая в декретном отпуске, Лера Кудрявцева решила посоветоваться со своей интернет-аудиторией на тему того, стоит ли брать для ребенка няню с Филиппин. В комментариях к посту ее коллега, звезда Первого канала Лариса Гузеева посоветовала ей обратиться с этим вопросом к астрологу Василисе Володиной , у которой уже был подобный опыт.

Но, как выяснилось, они недавно перестали общаться. «Лорик, твоя Василиса после матного слова, сказанного мной, написала мне гневное послание и демонстративно удалилась из Инстаграма» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказала Кудрявцева. «Лера, да ты что! Телевизор случайным людям сносит голову. Гневное письмо взрослой бабе — это глупо», — написала ей в ответ Гузеева.