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Любовница рассказала о сексе с Домогаровым
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Любовница рассказала о сексе с Домогаровым 

360tv.ru 36 минут назад
Любовница Александра Домогарова пожаловалась на плохой секс с актером. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Роман Айгуль Мильштейн с народным артистом начался восемь лет назад. Однако любовная связь разочаровала девушку. «Секс с ним не был ярким, потому что Домогаров постоянно был пьян: за полтора года отношений я всего два раза видела его трезвым», — прокомментировала она.
По ее словам, Домогаров просто «испорчен вниманием женщин». Даже находясь в отношениях, он все равно продолжал отправлять сообщения со словами «хочу тебя» другим представительницам прекрасного пола.
Ранее Айгуль уже сообщала, что артист не был выдающимся любовником и вовсе не обращал внимания на чувства своей партнерши. «Ничего сверхъестественного. В сексе Саша безыскусен. Все по принципу „пока стоит, надо пот…ся“, — рассказала Мильштейн.
Девушка призналась, что Домогаров ни раз унижал ее и прятал от знакомых, запирая на втором этаже дома. Когда она спросила, почему он так поступает, актер ответил: „Ты толстая, у тебя кривые ноги и большой нос“.
По словам Айгуль, она постепенно начала комплексовать, но не могла уйти от возлюбленного. „С Домогаровым я все время была в депрессивном, угнетенном состоянии. Мне без него было плохо, а с ним еще хуже. Я не могла общаться с друзьями, заниматься собой, карьерой. Сходила с ума“, — вспоминала она.
Фанатка саудовского певца выбежала на сцену и обняла кумира. Теперь девушке грозит штраф и тюремный срок.
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