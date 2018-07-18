Любовница рассказала о сексе с Домогаровым

Любовница Александра Домогарова пожаловалась на плохой секс с актером. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Роман Айгуль Мильштейн с народным артистом начался восемь лет назад. Однако любовная связь разочаровала девушку. «Секс с ним не был ярким, потому что Домогаров постоянно был пьян: за полтора года отношений я всего два раза видела его трезвым», — прокомментировала она.

По ее словам, Домогаров просто «испорчен вниманием женщин». Даже находясь в отношениях, он все равно продолжал отправлять сообщения со словами «хочу тебя» другим представительницам прекрасного пола.

Ранее Айгуль уже сообщала, что артист не был выдающимся любовником и вовсе не обращал внимания на чувства своей партнерши. «Ничего сверхъестественного. В сексе Саша безыскусен. Все по принципу „пока стоит, надо пот…ся“, — рассказала Мильштейн.

Девушка призналась, что Домогаров ни раз унижал ее и прятал от знакомых, запирая на втором этаже дома. Когда она спросила, почему он так поступает, актер ответил: „Ты толстая, у тебя кривые ноги и большой нос“.

По словам Айгуль, она постепенно начала комплексовать, но не могла уйти от возлюбленного. „С Домогаровым я все время была в депрессивном, угнетенном состоянии. Мне без него было плохо, а с ним еще хуже. Я не могла общаться с друзьями, заниматься собой, карьерой. Сходила с ума“, — вспоминала она.

Фанатка саудовского певца выбежала на сцену и обняла кумира. Теперь девушке грозит штраф и тюремный срок.