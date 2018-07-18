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В библиотеке №225 Хорошево-Мневников отпразднуют День дружбы
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В библиотеке №225 Хорошево-Мневников отпразднуют День дружбы 

Управа района Хорошево-Мневники 35 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Библиотекари из Хорошево-Мневников 25 июля проведут конкурс рисунков «Дружба в палитре красок», посвященный Международному дню дружбы.
— Посетители примут участие в конкурсе «Литературный хоровод» на лучшее чтение вслух стихов о дружбе, написанных поэтами различных национальностей, а для знакомства с ними будет представлена выставка книг, посвященная литературе разных народов. Знатоки русского языка сыграют в игру «Собери пословицу», — сообщила начальник отдела маркетинга и рекламы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова.
Начало в 16.00. Вход свободный. Гостей ждут в библиотеке № 225 по адресу: ул. Мневники, д. 10, корп. 1. (ео)
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