«Развод — испытание, какое не пожелаешь и врагу»: Актер Лифанов о разрыве с женой

Игорь Лифанов дал откровенное интервью. Он объяснил, почему подал на развод спустя более десяти лет брака, и рассказал, как живет с новой женой.

Игорь Лифанов познакомился с Еленой Косенко в ночном клубе в Севастополе. Актер был на съемках. По словам артиста, едва увидев Елену, он потерял голову. Через день он ей позвонил, она собрала вещи и отправилась за ним. Елена объяснила, что влюбилась без памяти. «Первые полгода жила с ощущением непрерывно порхающих в животе бабочек. Именно такого мужчину я и представляла себе в детстве», — призналась Елена. Кстати, она младше Игоря на 16 лет.

Лишь через неделю она узнала, что ее любимый мужчина женат и является отцом дочери. Как объяснила Елена, на момент знакомства она ничего не знала об Игоре. Интересно, что Лифанов развелся далеко не сразу. «Поймите, я не тянул время. Просто не хотел добивать человека словом „развод“. Оглянулся, а уже столько лет прошло! Развод — испытание, которого не пожелаешь и врагу. Самое страшное — слышать вопрос „За что?“ и не находить на него ответа. Этот груз я до сих пор несу в себе», — цитирует Игоря Лифанова «Теленеделя».

Пара воспитывает дочь Алису. Девочке уже шесть лет. Отметим, что с наследницей Лифанова от первого брака Анастасией у Елены сложились хорошие отношения. Она даже присутствовала на их свадьбе. В этом году старшая дочь Лифанова окончила театральную академию.

Игорь абсолютно счастлив с молодой женой. По его словам, в Елене ему нравится ее способность удивляться и восхищаться. «Я всегда представлял женщину с большими шелковыми крыльями, которыми она закроет и обогреет мужика. Персонального ангела-телохранителя», — объяснил актер.

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