Испанка рассказала, какие русские привычки нужно перенять иностранцам

Молодая испанка по имени Нурия (Nuria) давно влюбилась в Россию и русский язык. Чтобы выучить его, она покинула родную Барселону и какое-то время прожила в Москве. А чтобы поделиться с миром своими впечатлениями от нашей страны, девушка завела блог на YouTube, в котором рассказывает, чем её удивила и покорила Россия.

Например, она не знала, что на день рождения можно и нужно получать подарки, что разуваться дома гораздо приятнее, чем ходить в обуви, а любовь к гречке и чаю теперь останется с ней навсегда. Итак, вот список привычек, которые по мнению 25-летней Нурии, необходимо перенять каждому иностранцу:

1. Есть гречку и сметану

Самое большое изменение после моей жизни в России — это еда. Конечно, в России продукты питания не такие, как в Барселоне, но я к этому быстро привыкла. Иногда я скучала по хамону, испанскому сыру, вину и так далее, но привыкнуть к русской еде было не сложно. Например, сейчас я не могу жить без гречки! Я ем гречку каждый день, без исключения! На завтрак или ужин, потому что она очень вкусная и быстро готовится.

Одна проблема — найти гречку в Испании трудно, её можно купить либо в русском магазине, либо в специальных эко-отделах. У нас здесь гречка считается необычным и полезным продуктом, а значит дорогим. Как минимум, дороже, чем в Москве. Пакет гречки в русском магазине стоит 2,5 евро.

Пожив в России, я теперь не могу жить без сметаны. Сейчас я добавляю сметану к любому блюду! Овощи, мясо, макароны, десерт. Я люблю есть спагетти со сметаной, и когда моя мама это видит, она говорит: «Фууу, Нурия, ну что ты делаешь?!». Просто для испанцев сметана — это как йогурт и добавлять её в мясо или салат считается странным. Но мне тааак нравится! Это просто ммм, очень вкусно.

2. Пить чай Прозвучит невероятно, но первый раз в жизни я использовала чайник в России. То есть, когда мне было 24 года. В Испании мы очень редко пьём чай, и чайник — это вовсе не предмет первой необходимости. У моих родителей дома нет чайника, у друзей — тоже нет.

Но вернувшись из России, первое, что я сделала — купила себе чайник. Я поняла, что уже не могу жить без чая. Я работаю с чашкой в руке, смотрю сериалы с ней же, даже сейчас у меня в руках чай! Помню, что когда жила в Москве, меня жутко бесило, что по всему дому стояли эти пустые чашки с пакетиками чая. Мои соседки по квартире просто оставляли их всегда и везде. А сейчас они — это я. Теперь моя соседка Хелена постоянно говорит мне: «Нурия, как так можно, убери уже свою чашку!».

3. Дарить цветы

Я думаю, что Россия — единственная страна на планете, где есть круглосуточные магазины цветов. В Барселоне такого не представить. У испанцев это просто в голове не укладывается. Тут совсем не принято дарить цветы, никогда и никому. Исключением может быть только какая-то очень особенная дата, например, 80-летие бабушки. Ещё у нас могут дарить цветы тем, кто лежит в больнице. Так что, если вы увидите на улицах Испании человека с букетом цветов, то это скорее всего либо старая бабушка, либо человек, только что вышедший из больницы. А ведь это очень приятно получить в подарок букет цветов.

4. Не приходить в гости без подарка

В России именинник никогда не останется без цветов, как минимум один человек принесёт букет. В Барселоне это не принято. Только если это дарю я. У нас даже нет правила дарить подарки. То есть можно приходить в гости с пустыми руками. Да, да! Русским сложно это даже вообразить!

Однажды меня с моей русской подругой Идой пригласили на день рождения в Испании. И вот мы стоим в подъезде, ждём, когда нам откроют дверь, а она смотрит на меня и страшно переживает: «Нурия, ну как же мы ничего не принесли! Давай быстренько в магазин сбегаем!». Это было так мило. Я смотрела на неё и думала: «Мимими, моя русская подруга!».

Сейчас я всегда приношу что-то в гости — либо бутылку вина, либо букет цветов. Я привыкла к этому и мне нравится. Это хорошая русская привычка.

5. Ходить дома без обуви

В Барселоне, мы ходим дома в уличной обуви. Я знаю, что для русских это странно, но у нас так. Сейчас я понимаю, что это очень неудобно, и пол всегда грязный. У нас в домах есть тапочки, но мы надеваем их обычно только вечером, когда после душа лежим на диване или в кресле, отдыхаем, смотрим телевизор. И вообще, испанцы считают некрасивым давать гостю тапочки на входе, это расценивается, как плохое воспитание, серьёзно!

Но после жизни в России мне стало дико неудобно ходить дома в обуви! Сейчас я сама хожу без обуви, завела тапочки для гостей и ввела правило — сразу разуваться в моём доме. Мне нравится, и пол всегда чистый.

6. Проветривать помещение

В России я очень быстро выучила слова «душно» и «проветрить». Поначалу мне было невероятно трудно понять, зачем вообще нужно открывать окно, когда на улице жутко холодно! Моя соседка Наташа всегда говорила: «Нурия, тут так душно, давай немножко проветрим». А я всегда мёрзла, но соглашалась.

Но вернувшись в Барселону, я теперь каждое утро открываю окно. И на работе тоже. Коллеги сходят с ума: «Нурия, что ты делаешь!?», но мне нравится свежий воздух, и это полезно. Иногда прямо охватывает чувство, что не хватает кислорода и нужно срочно проветрить.

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