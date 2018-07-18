«Спасал как-то угги за 30 тысяч»: как диджей из Новодвинска реанимирует дорогую обувь

Новодвинец Денис Ямов долгое время работал диджеем, а с недавних пор нашел еще одно дело по душе. Вечерами он за пультом веселит тусовщиков, а днем делает из старой обуви новую. Жидкая кожа, аэрограф с краской, профессиональные очистители, — это и многое другое Денис использует, чтобы дать кроссовкам или ботинкам вторую жизнь. Журналисты 29.ru погрузились в рабочий процесс, и стали свидетелями перевоплощения обуви в стиле «до и после».

Люди не узнают любимую обувь

Денис берется за реставрацию текстильной и кожаной обуви, — итог своей работы выкладывает в профиле Инстаграм. Благодаря очистителям и тонирующим средствам можно не только вернуть товарный вид паре, но и полностью сменить стиль — заказать другой цвет кожи или нубука, добавить градиенты на носке, пятке или по швам, — эта техника называется искусственный патинаж. А началось с того, что Денис решил обновить свои собственные ботинки, которые как-то купил в Испании. Они сильно затерлись, в итоге из потрепанных коричневых превратились в новые черные — получилось неплохо, а главное сам процесс увлек Дениса.

Денис Ямов: «Мне бы хотелось перевернуть представление об этой профессии, сделать ее открытой и даже модной. Ручной труд становится более востребованным, чем тот же диплом о высшем образовании»

— Я понял, что мне нравится реставрировать обувь, на твоих глазах побитый временем полупарок превращается в новый. Фотографирую пару до и после работы. Если сравнивать, — небо и земля. Вы бы видели реакцию людей, — они в хорошем смысле не узнают свою любимую пару! — смеется Денис. — Конечно, в сети есть сегодня множество видео-курсов и просто профилей об этом. Очень вдохновляет, какие чудеса делают мастера из разных городов. При этом в Архангельске это пока не так раскручено. Вот уже четыре месяца в качестве эксперимента я восстанавливаю обувь, — у меня пока начальный уровень, но я продолжаю учиться и знакомиться с новыми техниками и материалами.

Обычно на восстановление одной пары уходит полтора часа. То есть в день он успевает сделать около четырех пар. Работа идет под музыку, — диджей подбирает себе композиции по настроению

Знакомые Дениса сильно удивились, — такое бывает: завсегатай клубов внезапно полюбил чистку обуви? Больше всех новые интересы Дениса поразили маму, — сначала она скептически относилась к новому делу, но потом поверила в успех сына.

Вот так реанимируют ботинки

Ремонт ботинок — это не обязательно темный подвал

Ремонт и химчистка обуви, чистка замши, нубука и кожи, реставрация, покраска, профилактика, — все эти услуги, по мнению Дениса, были востребованы и раньше, но мастерам из этой сферы нужно вернуть престиж.

— У многих все эти виды работ ассоциируются с темным подвалом, в котором сидит какой-то немногословный человек и через окошко забирает твои ботинки, — говорит Денис. — Мне бы хотелось перевернуть представление об этой профессии, сделать ее открытой и даже модной. Я все больше убеждаюсь, что ручной труд становится более востребованным даже, чем диплом о высшем образовании. Речь идет об абсолютно другом уровне обслуживания, — не только результате трудов, но и общении с клиентом.

Погода то радует☀️, то не радует ⛈и иногда приходится надевать ботинки, чтоб не заболеть. Ботинки то чистые у тебя? Не стыдно в них выйти на улицу? Pomor sneaker почистит, покрасит, отремонтирует обувь и она станет как новая. 😌 Позвони Ирине по номеру ☎️ 89642069309 и отдай ей свою обувь. 😉#pomorsneaker Публикация от Pomor Sneaker (@pomor__sneaker) 26 Июн 2018 в 6:19 PDT Денис говорит, что в Москве и Питере, такие мастерские — уже давно популярны. В планах — арендовать помещение в Архангельске, в дальнейшем набрать команду, — молодых и творческих ребят, готовых учиться. Сам Дениспо образованию — менеджер по продажам, говорит, что в планах обучение, — но не в университете, а на выездных курсах по реставрации обуви.

— Хочется вкладываться в свои знания, повышать квалификацию, а не просто получить диплом для галочки, — говорит Денис.

«Удивляюсь, откуда у молодежи дорогие кроссовки»

Как говорит Денис, в сети можно найти много всего полезного, но важнее всего — практика. Четыре месяца назад в интернете новодвинец проинформировал друзей, что в тестовом режиме восстанавливает обувь — очищает, красит, полирует. Постепенно его комната стала заполняться парами туфель, ботинок, сапог, кроссовок и другой обувью. Денис даже подумывает заказать для специальную настенную полку-шкаф. Обычно через неделю он уже возвращает обувь владельцу — уже обновленную.

Если поношенную футболку выкинуть не жалко, то с ботинками за 15 тысяч или кроссовками за шесть — расстаться сложнее. Вернуть их к жизни можно с помощью профессиональной химии

— Как правило, это дорогая обувь, которая потеряла вид, но все еще целая, а главное — успела полюбиться хозяину, — объясняет нам мастер. — В обучающих роликах, которые я смотрел, мастерам приносили дорогие пары от Louis Vuitton или Armani, и я сомневался, честно говоря, что тут не будет много подобных заказов, — народ у нас попроще, чем в крупных городах, обувь выбирает бюджетную. Но за пару месяцев я понял, что в том же Архангельске очень многие носят качественную, дорогую обувь от мировых брендов. Иногда я даже удивляюсь, откуда у нашей молодежи такие дорогие кроссовки. И если футболку выкинуть не жалко, то с ботинками за 15 тысяч или кроссовками за шесть — расстаться сложнее.

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— Я даже растерялся немного, — говорит Денис. — Боялся за них браться. В итоге согласился, хоть и знал, что процесс будет непростым. Покрытие лаковое потрескалось, в эти сгибы стала попадать грязь, то есть пара перестала выглядеть на те деньги, которых стоила изначально. Я почистил угги, — причем попробовал средства для разных поверхностей. Планировал использовать для восстановления жидкую кожу, но это не помогло. В итоге даже пришлось устроить в сети небольшой консилиум с мастерами из другого региона. Они сказали, — зря ты за них взялся… Но я сделал! Полностью стер слой старого лака, перекрасил и залил глянцевым покрытием.

Эти кроссовки ждет покраска аэрографом, после чего они станут как новые

Реанимация идет под музыку

Это, пожалуй, была одна из самых сложных работ, — над уггами, Денис реставрировал их около четырех дней. Обычно на восстановление одной пары уходит полтора часа. То есть в день он успевает сделать около четырех пар. Работа идет под музыку, — диджей подбирает себе композиции по настроению, надевает фартук, открывает окно, чтобы помещение проветривалось, и садится за рабочий стол.

— В этой работе спешка ни к чему хорошему не приведет, — комментирует Денис. — Я сейчас хочу выйти на такой уровень качества, чтобы заслужить доверие заказчиков, ведь сегодня интернет работает по принципу сарафанного радио, — люди, впечатленные твоим трудом, постят это у себя на странице или в твоем сообществе, и благодаря этому подтягиваются новые заказчики. Средний чек — 1400. Думаю, все это может перерасти в большой бизнес-проект, Потенциал громадный, уже сегодня ко мне обращается очень много людей.

Супер чистка и обновление цвета 😱😱😱 как вам?💯 Публикация от Pomor Sneaker (@pomor__sneaker) 13 Апр 2018 в 1:30 PDT Куртка после нападения кошки

Одна из самых нетипичных для Архангельска и ближайших городов услуг — кастомизация кроссовок, — то есть художественное оформление простой спортивной пары, — можно не только сменить цвет, но и нанести изображения. То есть в итоге обычная пара становится дизайнерской вещью. Северяне также интересуются у Дениса, а сможет ли он сделать обувь чуть больше или избавить любимые кроссовки от запаха? Наш собеседник уже осваивает технику по растяжке обуви, — приобрел для этого специальные химические средства и профессиональные инструменты. А также узнал, как удалять запахи из обуви. Что интересно, новодвинцу приносят не только ботинки и кроссовки, — недавно среди обувных заказов появилась кожаная куртка.

— Куртку мы спасли, — недели полторы над ней работал, ее расцарапала кошка, было много дефектов, но в итоге вернули вещи достойный вид, — говорит Денис. — После этого я стал подумывать, что могу заниматься реанимацией не только обуви. К примеру — еще и автомобильных кресел или обивки салона.

Денис уже вышел на мастеров, которые занимаются ремонтом обуви, — вместе они способны дать шанс даже самой безнадежной, казалось бы, паре — после такого апгрейда начинается новая жизнь.