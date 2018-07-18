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5 самых нестандартных моделей, которых обсуждает весь мир
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5 самых нестандартных моделей, которых обсуждает весь мир 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Мелани Гайдос
Мелани страдает от эктодермальной дисплазии. Это заболевание, при котором неправильно развиваются кожа, волосы, зубы и потовые железы. В детстве Гайдос становилась объектом для насмешек. Но такое отношение окружающих лишь усилило ее желание доказать всем, что даже с нестандартной внешностью можно добиться успеха. Мелани всегда мечтала стать топ-моделью и начала свою карьеру сразу после переезда в Нью-Йорк. На одном из сайтов она увидела объявление о том, что начинающему фотографу требуются модели, внешность которых далека от общепризнанных идеалов красоты. Гайдос откликнулась. После съемки ей стали поступать предложения от других фотографов и агентов. Сейчас она востребована не только в качестве модели, но и как актриса.
Кейси Леглер
В прошлом Кейси — профессиональная пловчиха. Она даже выступала на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте. После завершения карьеры Леглер переехала в Нью-Йорк, где планировала заняться творчеством, но судьба распорядилась иначе. Подруга Кейси показала ее снимки скауту, и вскоре бывшей спортсменке предложили заключить контракт с модельным агентством Ford. Правда, ее попросили сниматься для различных проектов в образе мужчины. Девушку это нисколько не смутило. Она сделала андрогинность своей фишкой и сейчас сама выбирает, в каких проектах участвовать.
Дафни Селф
90-летняя Дафни Селф — самая взрослая модель в мире. Карьеру манекенщицы она начала в 20-летнем возрасте. Ее считают революционеркой в мире моды. Свой стиль Дафни описывает как «шикарный фанк». Она большое внимание уделяет деталям, не боится сочетать несочетаемое и ко всему, в том числе и к собственному образу, относится с юмором. За это ее и любят фотографы, дизайнеры и главные редакторы глянца.
Винни Харлоу
К Винни Харлоу слава пришла после участия в двадцать первом сезоне шоу «Топ-модель по-американски». В детстве она была закомплексованным и замкнутым ребенком и сильно страдала из-за травли в школе. «Несколько девочек напрыгнули на меня сверху и стали избивать. Тогда мне удалось скрыться, но после этого случая я стала систематически пропускать занятия», — рассказывала модель в одном из интервью. Сейчас ей восхищаются миллионы девушек по всему миру, и, полагаем, среди них есть и ее бывшие одноклассницы.
Диандра Форрест
Почти все истории наших героинь так или иначе похожи. Афроамериканскую модель-альбиноса Диандру Форрест так же, как и Винни Харлоу, унижали в школе. Из-за этого родители девочки даже были вынуждены перевести ее в специальное учебное заведение. Путь Диандры к успеху — это история современной Золушки. Однажды в магазине ее заметила фотограф Шамир Кан и предложила принять участие в съемке. После того, как фотографии попали в Сеть, о Форрест узнал весь мир. На сегодняшний день в ее портфолио участие в клипах Канье Уэста, Бейонсе и других звезд, а также сотрудничество с мировыми косметическими брендами и ведущими модельными агентствами мира.
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