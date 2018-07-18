Почему нельзя двигать недвижимую лестницу в Иерусалиме

Недвижимая лестница выглядит как совершенно обыкновенная деревянная лестница, приставленная к правому окну второго яруса фасада храма Гроба Господня, который находится на территории Иерусалима.

Лестница стоит на карнизе, который принадлежит Иерусалимской православной церкви , а окно, к которому ее приставили, относится к владениям Армянской апостольской церкви.

Эта лестница стала своего рода символом разногласий между разными христианскими конфессиями. Доподлинно неизвестно, зачем именно ее поставили. Сейчас лестница олицетворяет соблюдение договоренностей между шестью конфессиями, которые владеют храмом считается, что если она располагается на своем традиционном месте, то все шесть конфессий, которые владеют храмом Гроба Господня.

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