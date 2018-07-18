В Госдуме открыли выставку художника Владимира Бородина

Государственной Думе торжественно открыли выставку работ петербургского художника Владимира Бородина . Экспозиция носит название «Взгляд на мир глазами людей, переживших Великую Отечественную войну».

«Сегодня по инициативе моего коллеги по комитету Сергея Вострецова мы открываем социально значимую выставку. Через творчество Владимира Бородина, родившегося за месяц до начала войны, мы можем понимать состояние и отношение к миру «детей войны». Поэтому наша общая задача чтить и беречь память о том страшном времени», — сказал глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ЛДПР ), открывая выставку.

Член комитета Сергей Вострецов ( «Единая Россия» ) добавил, что уникальность работ Бородина заключается в том, что художник, родившись в самом начале войны и прожив жизнь в детском доме, сумел сохранить любовь к миру и перенести её на свои полотна.

Владимир Бородин поблагодарил депутатов за предоставленную возможность выставить его картины. «В моих работах главенствуют цвета над формой, эмоции над порядком, вихрь над покоем, жизнь над смертью. Я очень рад, что сумел доставить хотя бы малое удовольствие гостям этой выставки», — сказал он.

Заслуженный художник России Бородин родился в 1941 году на Украине и воспитывался в детском доме Чернигова. В 1959 году он окончил высшее художественное училище им. И. Е. Репина, а с 1978 года является членом Союза художников России.

Его работы находятся в частных коллекциях России, Германии, Голландии, Франции, Италии, Австрии, Финляндии, Швеции, США, Израиле, Кипре, Южной Кореи, а также в Китае (Пекинский Национальный музей искусств).