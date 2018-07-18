В гостях у Малыша побывали десятки москвичей

Дни открытых дверей состоялись на биостанции «Медвежий угол», которая расположена в национальном парке «Лосиный остров».

Биостанция «Медвежий угол» проводила в субботу 7 июля, а затем еще и через неделю — 14 июля, дни открытых дверей. Десятки москвичей, пришедших в гости к медведю Малышу, смогли познакомиться и поиграть с косолапым, покормить его и оказать ему разнообразную помощь.

Малыш с удовольствием выходил в эти дни из клетки и общался с гостями, играл с резиновым кольцом, показывал трюки из своего артистического прошлого. Хозяйка Малыша устроила для посетителей экскурсию по биостанции и чаепитие из настоящего самовара.

Отметим, что медведь Малыш в прошлом был цирковым артистом, а так же снимался в кино. Сейчас после перенесенного инсульта он живет на биостанции (рядом с остановкой «Богатырский мост») под присмотром своей хозяйки Валентины Пантелеенко.

Фото с сайта Биостанция «Медвежий угол»