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Лучшая пара ЮАО г. Москвы-2018
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Лучшая пара ЮАО г. Москвы-2018 

Управа района Царицыно города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Южного административного округа города Москвы
19 июля в здании управы района Нагатинский затон прошел конкурс «Лучшая пара ЮАО г. Москвы-2018», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Цели и задачи организаторов романтичного творческого марафона важны и понятны — это воспитание эстетического вкуса, позитивного и ответственного отношения к институту семейной жизни, формирование гуманистического мировоззрения в молодежной среде.
Ещё свежи приятные воспоминания о фееричной победе сотрудницы нашего досугового центра Любови Кущенко в финале конкурса красоты и артистического мастерства среди молодежных палат ЮАО города Москвы — «Мисс Юга — 2018», который проходил в этом же зале 30 марта 2018. И вот очередной триумф, лучшей парой округа стали представители нашего района Царицыно — Пантелева Елена и Маркин Роман!
Конкурс был разбит на четыре основных этапа: «Визитная карточка» (творческое представление своей пары); «Единое целое» (конкурс на знание личностных и психологических качеств, интересов и черт характера друг друга); «Творческий» (совместное исполнение творческого номера) и «Домашние обязанности» (шуточный конкурс). Состав участников был весьма представительный и хорошо подготовленный, но наши Елена и Роман в этот день были просто неотразимы и на каждом этапе конкурсной программы были чуточку лучше.
От всего сердца поздравляем Елену и Романа с этой яркой и убедительной победой!
Женский форум  Ещё 2 источника 
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