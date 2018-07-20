Лучшая пара ЮАО г. Москвы-2018

19 июля в здании управы района Нагатинский затон прошел конкурс «Лучшая пара ЮАО г. Москвы-2018», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Цели и задачи организаторов романтичного творческого марафона важны и понятны — это воспитание эстетического вкуса, позитивного и ответственного отношения к институту семейной жизни, формирование гуманистического мировоззрения в молодежной среде.

Ещё свежи приятные воспоминания о фееричной победе сотрудницы нашего досугового центра Любови Кущенко в финале конкурса красоты и артистического мастерства среди молодежных палат ЮАО города Москвы — «Мисс Юга — 2018», который проходил в этом же зале 30 марта 2018. И вот очередной триумф, лучшей парой округа стали представители нашего района Царицыно — Пантелева Елена и Маркин Роман

Конкурс был разбит на четыре основных этапа: «Визитная карточка» (творческое представление своей пары); «Единое целое» (конкурс на знание личностных и психологических качеств, интересов и черт характера друг друга); «Творческий» (совместное исполнение творческого номера) и «Домашние обязанности» (шуточный конкурс). Состав участников был весьма представительный и хорошо подготовленный, но наши Елена и Роман в этот день были просто неотразимы и на каждом этапе конкурсной программы были чуточку лучше.

От всего сердца поздравляем Елену и Романа с этой яркой и убедительной победой!