«Красная МосквА-234». В деле Скрипалей новые шокирующие подробности

Так, забыли все, что они говорили раньше. Потому что только теперь — точно все. Расчет закончен. Скрипалей «травили» шесть сотрудников ГРУ . Не подруга Юлии, что гречку привезла. Не агент Гордон, что то ли слямзил псевдоним у героя «Твин Пикс», то ли оттуда и явился — уже неважно. И не те двое, что сделали свое «грязное дело», а сами смылись смело. А может, и она, и он, и они, и еще кто-то. Набралось же как-то ровно шесть человек. Не в том смысле, что двое держали, а третий травил, и умножить на два. Или в том? Других-то доказательств газета Daily Mail не предоставила.

Зато на источник в британской разведке сослалась. Наверное, в МI5. Если бы это была МI6, там по секрету сообщили бы о пяти врагах. Сути дела это все равно не меняет, а внутреннюю конкуренцию спецслужб и их маленькие пакости друг другу еще никто не отменял. Они, конечно, чтоб никого не обидеть, могли сойтись и на цифре «семь». Но уж число какое-то счастливое. Опять же «великолепная семерка», «семеро смелых». Зачем вызывать по отношению к русским такие героические ассоциации. Вот «шесть» для них — самое оно. Это же только в России поют «великолепная пятерка и вратарь».

В Солсбери, правда, то есть, британская «правда», у них играли не только настоящие мужчины. «Ключевую позицию», это стилистика издания, в группе занимала «женщина-офицер», это тоже их терминология. В общем, раньше казалось, что дело — «висяк», потому что «висит» ГРУ, нельзя SKU. SKU — это в торговле «складская единица учета». Используется для идентификации товарной, как раз-таки, позиции. Но вот идентифицировать-то они позицию русских и не могли. А теперь, получается, могут.

Спасибо паре из Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджес . Ей — посмертно. А все недоумевали — их-то, мирных наркомана и алкоголичку, за что. А за то, что где отравился, там и пригодился. Ведь, не подцепи они «Новичок» в парке, никто бы и не знал, что хранился он во флаконе духов. Дон — все-таки дама, «клюнула» на находку и брызнула на себя «парфюмом». А Чарли просто рядом стоял. Поэтому сейчас они и лежат в разных местах.

Опустим подробности про склянку с боевым газом, несколько месяцев пролежавшую в центре города, вдоль и поперек продезинфицированного. Хотя у химиков опустить это получится профессиональней. После того, как они просмеются. Поразимся лишь дедуктивным способностям английских «ищеек». Если «гадость» во флаконе духов, значит, «шерше ля фам». Как догадались? Духи-то назывались не «Красная Москва-А234» и даже не «Шанель номер шесть» с упором на цифру.

Вот они традиции Конан Дойла. Вот он уровень «элементарно, Ватсон». Потому что если бы это был мужик, он бы смешал яд с кремом для бритья, вложив в него еще и всю свою ненависть к этой процедуре. А если бы Чарли и Дон наткнулись на баночку с мыльными пузырями, то, понятно, что всем заправлял ребенок. А если баночка розовая, то — девочка. Это же русские. Им и детей использовать — не проблема. Но не в этот раз. Может, в следующий. Когда британская разведка снова всех тщательно пересчитает и поймет, что МI5 плюс МI6, равно 11. Опять же и в футбол играют 11 человек. И это теперь тоже — так подозрительно по-русски.

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