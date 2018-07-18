«Перед отцом так не ходят!»: Екатерина Кузнецова возмутила поведением на курорте

Известная актриса Екатерина Кузнецова сейчас отдыхает в Испании, и снимок из гостиничного номера вызвал массу возмущений со стороны излишне нравственных поклонников звезды. Казалось бы, артистка всего лишь прилегла к своему отцу на кровать, однако публика сочла, что Екатерина была при этом чересчур обнажена.

30-летняя актриса театра и кино Екатерина Кузнецова сейчас наслаждается солнцем в Испании, отдыхая со своими близкими на побережье Коста-Дорада. Звезда щедро делилась с почитателями отпускными снимками, а на днях представила зарисовку своего досуга в номере отеля, и композиция фотографии стала причиной раздора в рядах ее поклонников. На кадре Екатерина примостилась на кровати, а рядом с ней, на соседней подушке, лежит ее отец. И в то время как родитель полностью одет, Кузнецова позволила себе быть в одном лишь купальнике.

В таком поступке немало почитателей разглядело неподобающее поведение, а потому возмущенные обыватели принялись поучать актрису, строго выговаривая ей за излишнюю наготу. Ведь, в конце концов, для всего есть своя одежда. И номер, а тем более кровать — не место для демонстрации своих форм перед отцом. «Дочь для папы должна быть дочерью, воспитание и ценности не привиты правильно, в трусах ходить нужно в пять лет, а не в таком возрасте» «И перед папой так ходить?» «Я со своим папой на кровати в трусах купальника не лежу» «Всему свое место. Дом — не пляж. И в спальне перед отцом так не ходят!» «Субординацию надо соблюдать, не с любовником же лежит» «Мой отец бы меня не понял, если бы я прилегла с ним рядом в купальнике. Да я даже подумать о таком не могу!» «На пляже норм в купальнике, но дома на кровати с папой смотрится некрасиво»