Яна Поплавская рассказала о пополнении в семье

На днях Яна посетила питомник для кошек, где познакомилась лично с прославившейся в социальных сетях кошкой по имени Валькирия. Поплавская призналась, что мордочка животного и правда напоминает лицо человека.

Простым знакомством со звездой интернета посещение питомника не закончилось. Яна сообщила о пополнении в своей семье. Актриса «усыновила» шикарного котика породы Мейн-кун, обладающего, по ее словам, балетной походкой и грацией. Новый питомец Поплавской за свои качества получил благородное имя Рудольф.

Поклонники поздравили Яну с пополнением: «Мейн-куны замечательные, в общем, как и все кошки. С новым любимцем, надеюсь, он доставит много радости и будет нежно мурчать свои кошачьи песенки».