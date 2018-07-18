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Яна Поплавская рассказала о пополнении в семье
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Яна Поплавская рассказала о пополнении в семье 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
На днях Яна посетила питомник для кошек, где познакомилась лично с прославившейся в социальных сетях кошкой по имени Валькирия. Поплавская призналась, что мордочка животного и правда напоминает лицо человека.
Простым знакомством со звездой интернета посещение питомника не закончилось. Яна сообщила о пополнении в своей семье. Актриса «усыновила» шикарного котика породы Мейн-кун, обладающего, по ее словам, балетной походкой и грацией. Новый питомец Поплавской за свои качества получил благородное имя Рудольф.
Поклонники поздравили Яну с пополнением: «Мейн-куны замечательные, в общем, как и все кошки. С новым любимцем, надеюсь, он доставит много радости и будет нежно мурчать свои кошачьи песенки».
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