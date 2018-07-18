Кыргызские красаавицы рассказали, почему поехали учиться в Кострому

Марал Мукашева и Анеля Нурзатова родились в Кыргызстане. Девушки решились переехать за несколько тысяч километров из родных краев, чтобы получить качественное образование и не стать жертвами обряда «ала качу» — похищения невест, до сих пор распространенного в Киргизии. Историю студенток опубликовал сайт StanRadar.com.

Мы учимся на факультете «Экономика управления в агробизнесе». Я подумала, что если сельское хозяйство в Кыргызстане будет хорошо развиваться — буду востребована как специалист. С одной стороны, хотелось бы остаться в России и работать по специальности. А с другой, понимаю, что если буду хорошо учиться — смогу найти работу в Кыргызстане, — рассказывает Марал.

Изначально девушки выбирали между университетами Хабаровска, Красноярска и Томска. Но из-за трудностей в обучении и холодного климата выбор пал на костромскую сельхозакадемию. Разумеется, переезд в другую страну сопровождался волнениями родителей и страхами по поводу языковых проблем — правда, со временем родственники смирились с необходимым, а русский не оказался препятствием для обучения.

В Костроме Марал и Анеля не остались одиноки — в их группе много кыргызстанцев, туркменов, молдаван. Ребята дружат и стараются отмечать все праздники сообща.

Девушки живут очень экономично — по словам студенток, на питание уходит всего 3-4 тысячи рублей в месяц, при этом им не приходится тратиться на проезд — необходимые магазины есть в студенческом городке. Времени на досуг мало: в свободные от уроков минуты Марал и Анеля гуляют по главной городской набережной.

Местный климат поразил теплолюбивых кыргызстанок холодом, ветром и «сугробами в человеческий рост». Первые полгода девушки привыкали к погодным условиям — «болели почти каждую неделю», пили лекарства и сокрушались, что не взяли с собой больше теплых вещей. Правда, это не помешало девушкам успеть привязаться к городу на Волге.