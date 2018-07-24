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Адвокат заявила, что в Ярославле просят осужденных не рассказывать о пытках
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Адвокат заявила, что в Ярославле просят осужденных не рассказывать о пытках 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Адвокат Ирина Бирюкова, опубликовавшая видео пыток в колонии №1 в Ярославле и впоследствии покинувшая пределы России, заявила, что сотрудники этой колонии просят заключенных отказаться от показаний, которые подтверждают факты истязаний.
Видео с избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них задержаны. Во вторник расследование пыток в ярославской колонии передано в центральный аппарат СК РФ.
"Оперативный сотрудник… вызывает осуждённых, которые подтвердили факты избиения проверяющим прокурорам, и отговаривает их в культурной форме. На «вы», — написала Бирюкова на своей странице в Facebook.
РИА Новости пока не располагает комментарием ФСИН.
Ранее фонд «Общественный вердикт», где работает Бирюкова, объявил, что из-за угроз, которые начали поступать ей после публикации скандального видео, адвокат уехала из России. Следственный комитет начал проверять информацию об угрозах в ее адрес.
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Женский форум1  Ещё 66 источников 
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