ФПА попросила обеспечить безопасность адвоката, сообщившей о пытках в колонии Ярославля

"Исполнительный вице-президент ФПА России Андрей Сучков отметил, что палата незамедлительно обратится в полномочные органы с просьбой реализовать требования закона об обеспечении безопасности адвоката [Бирюковой] и членов ее семьи", — говорится на сайте ФПА.

В палате отметили, что об угрозах Бирюковой ей стала от собственных источников в ярославской колонии.

Ранее сообщалось, что СК проверяет сообщение Бирюковой об угрозах после видео о пытках в колонии Ярославля. Сама адвокат покинула страну.