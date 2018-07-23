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ФПА попросила обеспечить безопасность адвоката, сообщившей о пытках в колонии Ярославля
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ФПА попросила обеспечить безопасность адвоката, сообщившей о пытках в колонии Ярославля 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Федеральная палата адвокатов (ФПА) обратится в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет (СК) и МВД России, чтобы защитить интересы адвоката Ирины Бирюковой, которая передала СМИ видео о пытках в колонии Ярославля. Об этом сообщается на сайте палаты.
"Исполнительный вице-президент ФПА России Андрей Сучков отметил, что палата незамедлительно обратится в полномочные органы с просьбой реализовать требования закона об обеспечении безопасности адвоката [Бирюковой] и членов ее семьи", — говорится на сайте ФПА.
В палате отметили, что об угрозах Бирюковой ей стала от собственных источников в ярославской колонии.
Ранее сообщалось, что СК проверяет сообщение Бирюковой об угрозах после видео о пытках в колонии Ярославля. Сама адвокат покинула страну.
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