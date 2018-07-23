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Избитому в колонии Ярославля заключенному окажут психологическую помощь
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Избитому в колонии Ярославля заключенному окажут психологическую помощь 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
Заключенный Евгений Макаров, который пострадал от пыток в колонии в Ярославле, нуждается в психологической помощи. Об этом РИА «Новости» заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.
"Мы поговорили с ним, поняли, в каком тяжелом психологическом состоянии он находится", — сказал Федотов.
Он подчеркнул, что ему будет оказана психологическая помощь, а также обеспечено свидание с матерью.
Также Федотов отметил, что Макарову осталось отсидеть три месяца, поэтому его необходимо подготовить к жизни на воле. По мнению главы СПЧ, он воспринимает «вполне житейские» проблемы, которые происходят в колонии, «поводом для конфликта».
Ранее замглавы ФСИН обвинил Макарова в нарушениях и провокациях.
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