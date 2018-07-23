Избитому в колонии Ярославля заключенному окажут психологическую помощь

"Мы поговорили с ним, поняли, в каком тяжелом психологическом состоянии он находится", — сказал Федотов.

Он подчеркнул, что ему будет оказана психологическая помощь, а также обеспечено свидание с матерью.

Также Федотов отметил, что Макарову осталось отсидеть три месяца, поэтому его необходимо подготовить к жизни на воле. По мнению главы СПЧ, он воспринимает «вполне житейские» проблемы, которые происходят в колонии, «поводом для конфликта».