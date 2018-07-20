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Прокуратура проверит информацию об избиении заключенного в колонии Ярославля
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Прокуратура проверит информацию об избиении заключенного в колонии Ярославля 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Прокуратура Ярославской области начала проверку по сообщениям СМИ об избиении в июне 2017 года заключенного в исправительной колонии №1 Ярославля. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратура Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о жестоком обращении с заключенным в одной из исправительных колоний. Ситуация, в том числе ход и результаты расследования уголовного дела, поставлены прокурором области на контроль", — говорится в сообщении.
Материал об избиении заключенного в ярославской колонии появился в "Новой газете", текст сопровождался видеозаписью, которая была предоставлена юристами фонда «Общественный вердикт». На десятиминутной видеозаписи зафиксировано, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. По данным юристов фонда, это заключенный Евгений Макаров.
Как рассказала ТАСС адвокат фонда Ирина Бирюкова, по избиению, зафиксированному на видео, поступила жалоба в Европейский суд по правам человека. Она также сообщила, что Макаров был осужден по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Сейчас Макаров содержится в ярославской колонии №8, он освободится в октябре этого года.
Ранее в следственном управлении СК РФ по Ярославской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия"). По данным следствия, сотрудники колонии нанесли мужчине «множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям» на территории исправительной колонии № 1 Ярославля. Сейчас устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.
В пресс-службе УФСИН по Ярославской области сообщили, что ведомство начало служебную проверку.
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Женский форум  Ещё 9 источников 
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