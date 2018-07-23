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Семнадцать сотрудников исправительной колонии №1 в Ярославле отстранены от работы
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Семнадцать сотрудников исправительной колонии №1 в Ярославле отстранены от работы 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
«Семнадцать сотрудников колонии отстранены от исполнения обязанностей… Они находятся в Ярославле, все местные», — заявил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.
Семнадцать сотрудников исправительной колонии №1 в Ярославле отстранены от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Сергея Бабуркина.
«Семнадцать сотрудников колонии отстранены от исполнения обязанностей… Они находятся в Ярославле, все местные», — цитирует агентство Бабуркина.
Как добавил уполномоченный по правам человека в Ярославской области, в данный момент в исправительном учреждении работают представители ФСИН из Москвы и регионального управления ведомства, также проверку проводит прокуратура области, происходит масштабный опрос осужденных.
По словам Бабуркина, который лично посетил колонию, в данный момент учреждение функционирует в обычном режиме. Он подчеркнул, что опрос осужденных проходит объективно.
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Женский форум  Ещё 26 источников 
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