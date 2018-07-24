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Шесть сотрудников ярославской колонии задержаны за избиение заключенного
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Шесть сотрудников ярославской колонии задержаны за избиение заключенного 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Ярославле задержаны шесть сотрудников исправительной колонии N1 после публикации видео с жестоким избиением заключенного, передает телеканал «360».
Об этом сообщили в пресс‐службе регионального управления Следственного комитета РФ.
"Установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. Сегодня уже задержаны шесть человек", — говорится в заявлении.
Как отметили в ведомстве, подозреваемые умышленно превысили полномочия и «применили насилие в отношении заключенного». Установлено, что сотрудники колонии наносили множество ударов руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям.
В СК добавили, что следствие будет ходатайствовать о заключении всех подозреваемых под стражу. В настоящее время расследование дела продолжается, разыскивают всех причастных.
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Женский форум1  Ещё 58 источников 
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