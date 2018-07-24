Шесть сотрудников ярославской колонии задержаны за избиение заключенного

В Ярославле задержаны шесть сотрудников исправительной колонии N1 после публикации видео с жестоким избиением заключенного, передает телеканал «360».

Об этом сообщили в пресс‐службе регионального управления Следственного комитета РФ.

"Установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. Сегодня уже задержаны шесть человек", — говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, подозреваемые умышленно превысили полномочия и «применили насилие в отношении заключенного». Установлено, что сотрудники колонии наносили множество ударов руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям.

В СК добавили, что следствие будет ходатайствовать о заключении всех подозреваемых под стражу. В настоящее время расследование дела продолжается, разыскивают всех причастных.