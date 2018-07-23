Шесть сотрудников ярославской колонии задержаны за пытки

Следователи установили личности всех участников жестокого избиения заключенного в исправительной колонии №1 Ярославля. Как сообщили в региональном Следственном комитете, шесть сотрудников учреждения уже задержаны.

"По данным следствия, группа сотрудников УФСИН, действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применила насилие в отношении заключенного. При этом злоумышленники нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям", — говорится в сообщении ведомства.

Следствие будет требовать ареста сотрудников колонии. В СКР подчеркнули, что аресты будут продолжены.