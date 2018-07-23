Шестерых сотрудников колонии в Ярославле задержали по делу об избиении заключенного

Шестерых сотрудников управления ФСИН по Ярославской области задержали по уголовному делу об избиении заключенного в исправительной колонии №1 в Ярославле, сообщили в региональном СКР

«В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. Сегодня уже задержаны 6 человек. В суд будут направлены ходатайства следствия об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

На территории колони и в региональном управлении ФСИН прошли обыски.

Накануне стало известно, что семнадцать сотрудников ярославской колонии №1 были отстранены от исполнения должностных полномочий.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после сообщений СМИ об избиении сотрудниками УФСИН заключенного, отбывающего наказание в ярославской колонии. Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»).