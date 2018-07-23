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Шестерых сотрудников колонии в Ярославле задержали по делу об избиении заключенного
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Шестерых сотрудников колонии в Ярославле задержали по делу об избиении заключенного 

Rambler News Service 26 минут назад
Фото: Экспресс-газета
Шестерых сотрудников управления ФСИН по Ярославской области задержали по уголовному делу об избиении заключенного в исправительной колонии №1 в Ярославле, сообщили в региональном СКР.
«В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. Сегодня уже задержаны 6 человек. В суд будут направлены ходатайства следствия об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.
На территории колони и в региональном управлении ФСИН прошли обыски.
Накануне стало известно, что семнадцать сотрудников ярославской колонии №1 были отстранены от исполнения должностных полномочий.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после сообщений СМИ об избиении сотрудниками УФСИН заключенного, отбывающего наказание в ярославской колонии. Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»).
20 июля «Новая Газета» опубликовала материал об избиении заключенного в ярославской колонии, к которому прилагалось видео, предоставленное юристами фонда «Общественный вердикт». На записи люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину. Юристы фонда сообщили, что это заключенный Евгений Макаров. После публикации видео УФСИН по Ярославской области начало проверку информации об инциденте.
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