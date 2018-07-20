В Ярославле СК и ФСИН проверяют информацию об избиении осужденного

ЯРОСЛАВЛЬ/БРЯНСК, 20 июл — РИА Новости . СК и УФСИН проводят проверку по сообщениям СМИ об избиении осужденного в колонии в Ярославле.

Ранее в СМИ появилась информация о пытках заключенного в одной из колоний. Уточнялось, что инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле.

"По фактам, изложенным в СМИ, проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК РФ по региону Кристина Гузовская

Служебную проверку проводит и УФСИН по Ярославской области. «В связи с появлением в средствах массовой информации видеоматериалов о совершении в июне 2017 года противоправных действий со стороны сотрудников одной их исправительных колоний в УФСИН России по Ярославской области проводится служебная проверка», — говорится в сообщении управления.

Ведомство уточняет, что по результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности.