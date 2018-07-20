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В Ярославле СК и ФСИН проверяют информацию об избиении осужденного
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В Ярославле СК и ФСИН проверяют информацию об избиении осужденного 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: 76.ru
ЯРОСЛАВЛЬ/БРЯНСК, 20 июл — РИА Новости. СК и УФСИН проводят проверку по сообщениям СМИ об избиении осужденного в колонии в Ярославле.
Ранее в СМИ появилась информация о пытках заключенного в одной из колоний. Уточнялось, что инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле.
"По фактам, изложенным в СМИ, проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК РФ по региону Кристина Гузовская.
Служебную проверку проводит и УФСИН по Ярославской области. «В связи с появлением в средствах массовой информации видеоматериалов о совершении в июне 2017 года противоправных действий со стороны сотрудников одной их исправительных колоний в УФСИН России по Ярославской области проводится служебная проверка», — говорится в сообщении управления.
Ведомство уточняет, что по результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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