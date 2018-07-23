В Ярославле сотрудников ФСИН отстранили от работы из-за видео с избиением

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости . Семнадцать сотрудников колонии в Ярославле, предположительно участвовавших в жестоком избиении осужденного, отстранены от работы. Об этом РИА Новости сообщил региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

"Мне сообщили в исправительной колонии №1, что 17 сотрудников этой колонии, которые установлены по видео известному, отстранены от исполнения обязанностей, в отношении них соответствующие проверочные мероприятия проводятся. И, наверное, уже на следующей неделе будет решаться вопрос об их судьбе на ближайшее время", — сказал Бабуркин

Опрос заключенных

Заключенные ярославской колонии №1 заявили, что в ходе проверочных мероприятий в исправительном учреждении опрашивают каждого из них, и они не чувствуют какого-либо давления, сообщил РИА Новости в минувшее воскресенье омбудсмен Сергей Бабуркин.

"Работают сотрудники прокуратуры . Проводят опрос осужденных, причем такой… поголовный, то есть все должны быть опрошены".

Опрос, подчеркнул Бабурин, проводится ответственно.

"Осужденные говорили мне, что давления на них никакого не оказывается, и те, кто уже прошел через этот опрос, смогли сказать прокурорам все, что считают нужным", — заявил уполномоченный по правам человека.

Уголовное дело

Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено после сообщений о пытках в ярославской колонии, сообщается на сайте Следственного комитета России.

"По сообщениям СМИ об избиении сотрудниками УФСИН мужчины, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления… «превышение должностных полномочий с применением насилия», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления. Виновным грозит от трех до десяти лет заключения.

На особом контроле

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова держит на особом контроле ситуацию с попавшей в интернет видеозаписью пыток в ярославской колонии, о чем сообщила РИА Новости.

"Я держу эту тему на особом контроле… Это уже не первое подобное нарушение в этой колонии, которое вызывает у меня тревогу", — сказала РИА Новости Москалькова.

Омбудсмен подчеркнула, что считает такие действия сотрудников колонии недопустимыми. Она также напомнила, что в 2017 году начальник данной колонии Александр Чирва был уволен после того, как в СМИ попала информация об избиении нескольких заключенных.

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