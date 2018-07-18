Сын актера Кирилла Плетнева забавно рассказал, кто такой Путин

Семилетний мальчик пояснил, чем знаменит президент России.

Российский актер театра и кино, кинорежиссер Кирилл Плетнев поделился с подписчиками видео, где его сын Федор отвечает на каверзные вопросы отца. Как выяснилось, семилетний ребенок точно знает, кто такой Владимир Владимирович Путин . Сын также объяснил звездному папе, почему президент России — хороший человек.

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Публикация от Кирилл Плетнев (@kirycha79)

17 Июл 2018 в 9:15 PDT Владимир Путин славится Кремлем, танками, истребителями, большой армией, полезными ископаемыми. Он славится тем, что он хороший человек. Если бы Владимир Путин был плохим человеком, то была бы война,

— дал исчерпывающий ответ семилетний Федя.

«Федя плохого не скажет😂👍», «В федины глаза можно смотреть без перерыва», «Какой умничка!сыночек, ты верно сказал!», «Какой же милый мальчишка!», «Такой смешной. Совсем на папу не похож», — оценили публичное выступление юного блогера подписчики в Instagram.

В последнее время актер стал делиться с подписчиками видео, где его сын Федор размышляет о разных вещах. В частности, Кирилл Плетнев спросил у ребенка, что такое дружба.

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Публикация от Кирилл Плетнев (@kirycha79)

18 Июл 2018 в 6:21 PDT Напомним, в 2007 году родился старший сын Кирилла Плетнева — Георгий. С 2010 по 2012 год актер был женат на коллеге Лидии Милюзиной, от этого брака у него подрастает сын Федор (мальчик родился в 2011 году). В настоящее время многодетный звездный отец состоит в отношениях с актрисой Ниной Нинидзе (дочерью Ии Нинидзе ). В декабре 2015 года у пары родился сын Александр.

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Публикация от Кирилл Плетнев (@kirycha79)

15 Июл 2018 в 2:23 PDT #кириллплетнев#гоша#сын#старший#москва#люблю#

Публикация от Кирилл Плетнев (@kirycha79)

27 Июн 2018 в 2:29 PDT Фото: Instagram @kirycha79