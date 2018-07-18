ЧМ прошёл, женихи уехали. Сябитова опровергла желание россиянок выйти замуж за иностранцев

Всенародная сваха заявила НСН, что русским женщинам лучше всего для брака подходят именно соотечественники.

Больше половины молодых россиянок, а именно 67%, видят перспективу стать жёнами иностранцев и уехать из России. Такие данные приводятся в опросе независимого агентства ZOOM MARKET. При этом 57% опрошенных заявили, что допускают отношения с заграничными ухажёрами, а 12% отметили, что уже имели таковые. Среди них 58% девушек завели отношения во время проведения ЧМ-2018.

Ведущая ток-шоу «Давай поженимся», всенародная сваха Роза Сябитова в эфире НСН развеяла миф о непатриотичном настрое соотечественниц. По её словам, такие данные появились именно на волне мундиаля, на который приехало много красивых иностранцев. При этом вины российских мужчин в том, что девушки предпочли им зарубежных мачо, по её мнению, нет.

«Во-первых, чемпионат просто создал определённые условия. И всё-таки большая часть молодых россиянок не собирается за границу. Просто они под впечатлением от самого события. Поэтому у девчонок возникла некая мотивация — даже те девушки, которые никогда не собирались и не собираются за границу, на волне этого интернационализма, наверняка, пересмотрели свои взгляды на брак с иностранцем. Потому что к нам приехали на чемпионат молодые, красивые мужчины. И само событие отвлекло их от общей жизни и от российских мужчин. Так что, российские мужчины тут совершенно не при чём. Грешить на них нельзя», — заявила Сябитова.

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Более того, обещать не значит жениться, отметила сваха. И мимолётное знакомство на чемпионате ещё не повод задумываться об эмиграции. А тех, кто всё же решиться соединить свою жизнь с гостем мундиаля, по её словам, ждут более серьёзные проблемы.

«А девочки должны понимать, что то, что произошло под впечатлениями и эмоциями, всё это отойдёт на задний план со временем, и придёт понимание, что не собрались заграничные женихи жениться на наших девушках. Секс — даже не повод для знакомства, а уж тем более не повод для выхода замуж. Сейчас все успокоятся, у иностранцев мозги на место встанут, и всё вернётся на круги своя. Главное, в этот момент не забеременеть. Ну, а у тех, кто соберётся жениться на фоне беременности девушки, начнутся другие круги ада — делёж этих детей», — предупредила Сябитова.

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Недаром ещё в преддверие мундиаля депутаты предупреждали россиянок — не заводить романов с иностранными болельщиками. Но, как говорится, природа взяла своё, поэтому новости пестрели статьями о сексуальной революции на Никольской улице, которая стала стихийной площадкой для фанатов. Тут уже встаёт вопрос воспитания, заметила Сябитова.

«Я даже когда начинался чемпионат, говорила о том, что возникнет такая ситуация. И депутаты по этому поводу переживали, и не зря переживали. Чтобы не было повторения фестиваля молодёжи, Олимпиады, когда рождалось много детей от иностранцев. Это ситуация, как “ МЧС предупреждает” — готовьтесь, что и жертвы тоже будут. Поэтому, конечно, профилактические моменты должны были происходить. Но опять, природу, инстинкты не обманешь. Приехали красавцы, и остановить любовь было практически не возможно. Но я считаю, это издержки плохого воспитания, даже неправильного воспитания матерей, которым всё равно, что происходит с их дочерями, и это беда молодых девушек. Нечего по заграницам мотаться, в России своего добра выше крыши», — подытожила сваха.

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Сколько ни ищи счастья в чужих краях, не найдёшь, заметила Сябитова. Исторически, по её мнению, сложилось так, что русские женщины могут быть счастливы только рядом с соотечественниками.

«Россия не просто самобытна со своими традициями, культурой, мы отдельно стоим на фоне всех остальных. Конечно, российские невесты занимают первое место во всём мире, потому что мы умеем жалеть. У нас любовь ассоциативна со словом «жалеть». Мы под любого мужчину можем подстроиться, можем жить, где угодно. Кстати, российские мужчины занимают последнее место в этом рейтинге, потому что ни под кого не подстраиваются. И это значит, что российская женщина заточена под российского мужчину. Только с ним ей будет счастье, но никак не на чужбине», — заключила собеседница НСН.