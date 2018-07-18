Экс-солистка Destiny’s Child оказалась в клинике для душевнобольных

Накануне бывшая солистка R&B-группы Destiny’s Child Мишель Уильямс сообщила своим поклонникам, что решила бороться с депрессией. Несколько часов назад она опубликовала свое письменное обращение к публике на личной странице «Инстаграма».

В нем 37-летняя поп-дива откровенно рассказала о своем состоянии, признавшись, что некоторое время назад услышала от окружающих свой же совет: на протяжении нескольких лет она убеждала людей незамедлительно обращаться к специалистам в случае ментального расстройства. Сейчас артистка находится в психиатрической клинике. «Если изменишь образ мыслей, изменишь и жизнь», — резюмировала она.