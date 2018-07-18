Дженнифер Гарнер страдает от одиночества

Американская актриса не может устроить личную жизнь после расставания с Беном Аффлеком. Пара, воспитывающая троих совместных детей, объявила о разводе через 10 лет счастливой семейной жизни.

Теперь 46-летняя Гарнер находится под постоянным давлением родных, друзей и представителей общественности, настаивающих, чтобы актриса нашла себе нового спутника жизни. Однако Дженнифер считает, что излишнее внимание к этому вопросу как раз и создает реальные проблемы. По словам актрисы, стремление выйти замуж хоть за кого-нибудь, чтобы положить конец сомнениям журналистов в серьезности отношений не входит в ее планы: «Если представители прессы надумают какую-либо проблему, новости об этом вскоре распространятся повсюду, что, в итоге, как раз и приведет к настоящим неприятностям».

Дженнифер призналась, что просто не желает заводить новых отношений, а в остальном в ее личной жизни все нормально. Гарнер не собирается выносить собственные проблемы и переживания на суд общественности. Правда, временами слава доводит чувствительную актрису до слез. Дженнифер вспоминает, как совсем недавно возле ее дома постоянно дежурили 5-6 машин с папарацци, а в выходные их количество возрастало до 15-20. Гарнер считает звездную жизнь очень тяжелой и шокирующей.