Оставлять воду в машине опасно

Не будем отбирать работу у Гидрометцентра, но лето в этом году по нашему мнению довольно жаркое, поэтому мы внимательно изучили международные новостные ленты и нашли полезную информацию о бутилированной воде, которую перевозят в автомобилях.

1. Американцы — большие любители воды в бутылках — предостерегают всех о возможностях возникновения пожара из-за попадания солнечного луча на поверхность бутылки. В этом случае емкость с водой исполняет роль увеличительного стекла (линзы) и появляется реальная опасность подпалить сидение машины или коврик, если бутылки лежат внутри салона. Особенно это опасно, если свет падает на пластик или стекло под прямым углом и на закругленное дно бутылки.

2. Международная ассоциация бутилированной воды утверждает, что подобная продукция совершенно безопасна для потребления. Некоторые исследователи, изучающие пластик, рекомендуют убирать воду в бутылках из автомобилей, оставленных под палящими лучами солнца. Есть мнение, что повышение температуры, повышает возможность воздействия химических веществ, которые входят в состав пластика, на воду. Это, кстати, касается и хранения воды в гаражах.

Шерил Уотсон, профессор кафедры биохимии и молекулярной биологии в Медицинском отделении Университета штата Техас в Галвестоне для наглядности приводит такой пример: «Воздействия тепла на пластик похоже на ситуацию, когда вы положили листья мяты в свой чай. В горячем чае листья быстрее отдадут свой вкус чаю, чем в холодном. Если вы будете чуть более внимательны, вы точно обратите внимание, что нагретая вода изменит свой вкус».

«Я не хочу вводить людей в заблуждение, говоря, что вода в бутылках небезопасна. Бутилированная вода — прекрасна. Вы можете много и часто пить её, но просто не оставляйте бутылки при высокой температуре в течение длительного времени», — поддержала коллегу Лена Ма, соавтор исследования и профессор Университета Флориды.