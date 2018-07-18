«Она сначала разбудила, а потом махнула ножом»: волгоградцы рассказали о резне в больнице

Пожилую пациентку больницы № 12, получившую серьезный удар ножом от разъяренной соседки, перевели в обычную палату. Корреспонденты V1.ru встретились с родными 83 — летней женщины и узнали подробности страшной и кровавой ночи.

По словам мужа Тамары Ельчаниновой, агрессивная пенсионерка до той ночи вела себя очень спокойно

На прошлой неделе Волгоград облетела шокирующая новость: 81 — летняя пенсионерка, устав от храпа своих соседок по палате, схватилась за нож. Агрессивная женщина ударила в грудь парализованной пациентке после трех инсультов. Смерть пенсионерки, получившей удар в аорту, наступила мгновенно. Еще одной жертвой волгоградки стала 83 — летняя Тамара Ельчанинова. Раненую пациентку тут же отвезли в реанимацию и уже утром перевели в обычную палату. Сначала пожилая женщина с ножом рассказала, что развязала себе руки из-за громкого храпа соседок. На допросе она вдруг изменила версию и призналась, что услышала голос, который попросил ее изгнать бесов. 81 — летнюю волгоградку отвезли в психиатрическую больницу.

Вопрос о раненой пенсионерке ничуть не удивляет пожилых женщин на лавочке.

— Тамара Ивановна — то? — переспрашивает женщина с тяжелыми сумками. — Помню, я пришла домой с рынка, а мне соседка, которая помогает их семье по хозяйству, рассказала весь этот ужас. Она часто лежала в больнице, в последний раз ее отвезли с ногами — одну ампутировали еще в советские годы, а тут и вторая начала болеть. Тут еще сахарный диабет к ней привязался.. не было ведь его. Знаете, какие сейчас глупости болтают. Мол, бабки из-за любовника подрались. Не поделили.

Я увидел эту соседку и спросил у жены: «Мужчина что ли?» Она подстрижена под ежика, волосы торчат вверх. В штанах.. Я сзади и не отличил, что женщина. А жена говорит: «Да бабка это, бабка».

Муж 83 — летней Тамары Ельчаниновой смело пускает журналистов в тесную квартиру и ставит стул рядом с протезами ноги, ставшими вешалкой для сумки.

— Производственная травма, которую она получила 32 года назад, — кивая на пластмассовые «ноги», рассказывает Алексей Ельчанинов. — Последние два дня до больницы Тамару мучили фантомные боли — в культю стреляло с такой силой, что крики слышал весь подъезд. Она каталась и залпом пила обезболивающие. Но не помогало. Врачи со скорой помощи отвезли в 12 -ю больницу, а там Тамару определили в терапевтическое отделение.

Ее после трагедии спросили: «Зачем это сделала?». Говорит, что они храпели и мешали ей спать. Ну я же знаю, что моя жена никогда не храпела.

Несколько дней пожилая пациентка лежала в палате лишь с соседкой, которая неожиданно схватилась за нож.

— Я ходил к ней в больницу, видел эту женщину. Если честно, спросил жену: «Это мужчина?». У нее волосы выбриты ежиком, в штанах ходит. Я со спины и не мог понять. Супруга говорила, что та помогала ей сходить в туалет и вела себя очень спокойно. За несколько дней до трагедии к ней с двумя пакетами еды пришли внуки. Принесли столько икры — ложками ешь. Тамара говорила, что она быстро уничтожила весь запас, а потом пошла на обед — я слышал, что у людей с психическими отклонениями всегда нездоровый аппетит.

Я не могу понять, почему ее положили в палату с нормальными пациентами? Неужели она никак не проявила себя до этой трагедии? Соседи Тамары Ельчаниновой.

Страшную ночь в палате № 8 пострадавшая Тамара Ельчанинова помнит очень отрывисто.

— Супруга не видела ножа, — рассказывает Алексей Ельчанинов. — Она лежала боком к стенке и посреди ночи почувствовала, как ее трясут. Проснулась, а рядом с ней стоит странная соседка. Тамара ей говорит: «Ты чего ходишь ночью и не даешь нам спать?». Женщина замахнулась и с силой ударила ножом в голову. Другой пациентке она всадила нож в грудь: попала в аорту, и та даже не успела пискнуть.

Алексей Ельчанинов идет за старыми фотографиями жены и по пути успевает рассказать новые подробности кровавой ночи.

— Тамара начала кричать, а эта женщина хотела убежать. Да только куда — в палату тут же стянулись и медсестры, и врач, и пациенты из соседних палат, — добавляет супруг раненой Тамары Ивановны. — Когда эту соседку с ножом спросили, почему она их порезала, сказала: «Сильно храпели и мешали мне спать». Но я— то знаю свою супругу. Она никогда не храпела. Помню свое состояние, когда узнал о ранении жены: я попросил соседку с седьмого этажа сходить в магазин и купить ей помидоры, абрикосы. Она приехала в больницу, а там такое.. На другой день туда со своей больной ногой побежал уже я. Тамара была в своей палате. Ее после ночи в реанимации отвезли на ту же самую койку. К счастью, новых соседок она не боится.

Гостей квартиры, в которой жила пенсионерка, взявшаяся за нож, встречает коврик «Посторонним вход воспрещен». Маленькая миска с кошачьим кормом на лестницах, крючок с железной головой кошки и тугая металлическая дверь, из-за которой очень неохотно отвечают: «Бабушка здесь никогда не жила. Где больница, а где мы». Впрочем, соседи пожилой волгоградки, попавшей в криминальные сводки, не так категоричны: бабушку видели, но никаких странностей за ней не замечали.

— Выходила на прогулку, здоровалась. Может, и были у нее какие — то странности. Мы не замечали, — признаются соседи по лестничной клетке. — Когда узнали об этой расправе, ужаснулись. На первый взгляд, сущий одуванчик.