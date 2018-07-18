Ещё
Пионерская дружина «Сигнальщики» из Бескудниково покоряет горы и водную стихию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пионерская дружина «Сигнальщики» из Бескудниково покоряет горы и водную стихию 

Префектура САО города Москвы 44 минуты назад
Фото: Префектура САО города Москвы
На дворе июль — самая середина лета и коллектив пионерской дружины «Сигнальщики» Бескудниковского района закончил первую часть летних программ.
В период с 1 по 16 июля были пройдены 2 водных маршрута — 1ой и 2ой категории сложности по рекам Вишера (Пермский край) и Суна (республика Карелия) соответственно. А также, 1 горный маршрут — 1го уровня сложности по району Дигория (Северная Осетия и Кабардино-Балкария). Все походы регистрировались в МКК и осенью ребят ждут отчеты. При положительных решениях, на что они очень надеются, получат справки о туристском опыте.
Впереди коллектив дружины ждет самое яркое событие пионерского лета — Лагерь Актива, который вот уже второй год поднимает свои флаги на базе ДОЛ «Луч». 21 июля без малого 200 ребят отправятся в составе 12 профильных отрядов работать в течение 21 дня над проведением самых разных дел. Они будут погружаться в события Столетней Войны в рамках тематического дня «Жанна д`Арк», слушать шедевры рок-н-ролла, читать друг другу стихи на вечерних кострах и сражаться за укрепрайоны на Зарнице.
Ребята перебивая друг друга, взахлеб рассказывают о своих впечатлениях и эмоциях. Каждый раз приезжая туда, они полностью отдаются этой удивительной жизни под названием летний лагерь актива.
Префектура САО города Москвы: последние новости
В Доме культуры железнодорожников в САО пройдет отборочный тур конкурса красоты «Краса движения – 2018» В районе Беговой вручили паспорта юношам и девушкам, достигшим 14-летия Летний проект для сотен московских школьников: МАИ провёл цикл «Университетских суббот»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети переживают за сына Плющенко и Рудковской5
Продукты-подделки, которые мы покупаем каждый день68
Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера6
Модель покормила ребенка грудью прямо на подиуме34
Брэд Питт назвал Джоли «невменяемой»2
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
06:22
Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах
Звёзды
04:29
Людей с этими особенностями очень мало
Здоровье
06:50
Как понять, что вы начали стареть
Здоровье
11:27
Куда завела певцов первая «Фабрика звезд»
Звёзды
00:54
Звезды за 40 выбирают молодых мужчин
Звёзды
10:10
Как перезагрузить мозг двумя пальцами
Здоровье
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение