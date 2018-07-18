Пионерская дружина «Сигнальщики» из Бескудниково покоряет горы и водную стихию

На дворе июль — самая середина лета и коллектив пионерской дружины «Сигнальщики» Бескудниковского района закончил первую часть летних программ.

В период с 1 по 16 июля были пройдены 2 водных маршрута — 1ой и 2ой категории сложности по рекам Вишера (Пермский край) и Суна (республика Карелия) соответственно. А также, 1 горный маршрут — 1го уровня сложности по району Дигория (Северная Осетия и Кабардино-Балкария). Все походы регистрировались в МКК и осенью ребят ждут отчеты. При положительных решениях, на что они очень надеются, получат справки о туристском опыте.

Впереди коллектив дружины ждет самое яркое событие пионерского лета — Лагерь Актива, который вот уже второй год поднимает свои флаги на базе ДОЛ «Луч». 21 июля без малого 200 ребят отправятся в составе 12 профильных отрядов работать в течение 21 дня над проведением самых разных дел. Они будут погружаться в события Столетней Войны в рамках тематического дня «Жанна д`Арк», слушать шедевры рок-н-ролла, читать друг другу стихи на вечерних кострах и сражаться за укрепрайоны на Зарнице.

Ребята перебивая друг друга, взахлеб рассказывают о своих впечатлениях и эмоциях. Каждый раз приезжая туда, они полностью отдаются этой удивительной жизни под названием летний лагерь актива.