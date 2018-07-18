«Учитывая сексуальную составляющую»: известный актер о романе Армена и Виталины 

Звезда сериалов «Маргоша», «Молодежка» и «Солдаты» Анатолий Кот высказался о скандальной истории в семье легендарного актера Армена Джигарханяна. Кот уже более 10 лет работает вместе с великим метром.
Анатолий попал в труппу театра Армена Джигарханяна в 2005 году. На съемках сериала «Каменская» он познакомился с артистом Стасом Дужниковым, который в ту пору трудился у Армена Борисовича. «Стас поговорил с ним, и Джигарханян, прослушав меня, пригласил к себе в труппу», — вспоминает первое знакомство с худруком Кот.
Артист отмечает, что общественности давно пора забыть о скандальных разборках народного артиста с экс-супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. «Джигарханян любил Виталину, но всякое в жизни бывает. Конечно, разница в возрасте у них большая, но кто-то с такой же успешно справлялся. Например, Табаков и Зудина, Белохвостикова и Наумов или те же Кончаловский и Высоцкая», — высказался о романе метра артист.
По словам Анатолия, женщины сами выбирают тратить ли молодые годы на мужа пенсионера, пусть и знаменитого. «Каждый решает сам. Кто-то, учитывая сексуальную составляющую, кто-то по-другому», — добавил актер.
Отметим, что личная жизнь Кота тоже складывается непросто. Первой женой артиста была нынешняя супруга режиссера Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая. «Мы на одном курсе учились, и я помог ей с пропиской этим браком. Сейчас у каждого своя жизнь, мало общаемся», — пояснил актер.
Второй женой Анатолия стала девушка Алена, не имеющая отношения к кино и театру. В этом браке у звезды родилась дочь Алиса. Третьей женой Кота стала блестящая артистка Янина Колесниченко, с которой Анатолий познакомился на съемках сериала «Маргоша». «Мы живем гражданским браком, нашей дочери Арине осенью будет семь. Мы с Яниной встретились уже взрослыми людьми и в загс так и не пошли. Красиво разойтись можно и без печати в паспорте», — цитирует звезду EG.ru.